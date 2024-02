Gładka skóra bez niedoskonałości

Nadmiar sebum odpowiada nie tylko za powstawanie niedoskonałości i rozszerzenie porów, ale też za choroby zapalne skóry, takie jak trądzik, trądzik różowaty, melasma i łojotokowe zapalenie skóry. Ponadto ze względu na swoją woskową strukturę sebum może utrudniać wchłanianie i działanie preparatów leczniczych. Minimalizacja ilości sebum maksymalizuje efekty wielu procedur mających na celu przywracanie zdrowia skórze.

Skóra bez niedoskonałości

Zmniejszenie ilości sebum to według doktora Zein’a Obagi klucz do zdrowej skóry, antidotum na niedoskonałości i rozwiązanie wielu problemów z cerą. Opracowane przez niego Complexion Clarifying Serum – to silne, a jednocześnie delikatne serum pozwalające utrzymać zdrowy wygląd i równowagę hydrolipidową cery.

ZO® SKIN HEALTH COMPLEXION CLARIFYING SERUM

W Complexion Clarifying Serum (CCS) wykorzystano technologię zmniejszającą ilość sebum, dzięki rozpuszczalnej w wodzie postaci kwasu salicylowego oraz unikalnego kompleksu zawierającego roślinne komórki macierzyste, które przyczyniają się do utrzymania zdrowego wyglądu cery oraz jej równowagi hydrolipidowej.

Badania kliniczne potwierdzają, że CCS zmniejsza ilość sebum na powierzchni skóry, ilość zanieczyszczeń blokujących pory, a także ogranicza zaczerwienienie i poprawia ogólny wygląd skóry.

Preparat ten został opracowany z myślą o różnych typach skóry, zwłaszcza mieszanej, tłustej i skłonnej do wyprysków.

Technologie przywracające nieskazitelność skóry

Wielokierunkowa technologia minimalizacji ilości sebum

Complexion Clarifying Serum to produkt zawierający nowy kompleks trzech wyciągów roślinnych opracowany przez ZO® w celu ograniczenia ilości sebum, co pozwala zapewnić zdrowy wygląd i równowagę hydrolipidową skóry oraz nie prowadzi do jej przesuszenia.

Wyciągi z liści goździkowca jednokwiatowego, lilaka pospolitego oraz dzikiej róży

Niesamowite działanie ściągające, antyoksydacyjne i kojące, dzięki czemu skóra zachowuje zdrowy wygląd i równowagę hydrolipidowąWspiera utrzymanie zdrowego mikrobiomu poprzez ograniczanie ilości sebum, które stanowi pożywienie dla mikroorganizmów przyczyniających się do powstawania niedoskonałości i zaczerwienienia skóry. Zmniejsza niepożądany efekt błyszczenia się skóry w ciągu dnia.

Kluczowy składnik: kwas salicylowy rozpuszczalny w wodzie

Kwas salicylowy pozostaje najlepszym składnikiem do stosowania na skórę z tendencją do zatykania się porów ze względu na jego wyjątkową zdolność do złuszczania komórek wewnątrz porów i łagodzenia zaczerwienienia skóry. Substancja ta wykazuje wysoką skuteczność po rozpuszczeniu w alkoholu, co może jednak podrażniać i wysuszać skórę. Rozpuszczalna w wodzie postać kwasu salicylowego opracowana przez ZO® wykazuje silne działanie odblokowujące pory i nie zawiera rozpuszczalników, takich jak alkohol, mogących powodować przesuszenie lub podrażnienie skóry. Badania wykazały, że postać ta jest tak samo skuteczna jak tradycyjny kwas salicylowy, a jednocześnie działa łagodnie na różne rodzaje skóry.

Kompleksowe technologie zapewniające równowagę w skórze

ZSEB3™ Opracowany przez ZO® kompleks zmniejszający ilość sebum

Wyciągi z dzikiej róży, liści goździkowca jednokwiatowego i z lilaka pospolitego. Ograniczenie ilości sebum i działanie sprzyjające równowadze mikrobiomu w celu utrzymania zdrowego wyglądu skóry bez błyszczenia

Kwas salicylowy rozpuszczalny w wodzie

Silne działanie odblokowujące pory i zmniejszające ich wielkość w sposób łagodny i bez przesuszania

ZO-RRS2®

Unikalny kompleks roślinnych komórek macierzystych; łagodzi zaczerwienienie, jednocześnie neutralizując szkodliwe wolne rodniki

ZPOLY™

Unikalny kompleks polisacharydów roślinnych; wzmacnia barierę ochronną skóry i pomaga zmniejszać oznaki przedwczesnego starzenia się skóry

Gliceryna i trehaloza

utrzymują wilgoć o potwierdzonym działaniu zapewniającym nawilżenie różnych rodzajów skóry dzięki lekkiej, wodno-żelowej postaci produktu

