Gładkie i miękkie usta – tę kosmetyczną nowość warto mieć zawsze pod ręką!

Dwa zastosowania, jeden kosmetyk

myMELTbalm Maska i balsam do ust 2w1 warto mieć zawsze przy sobie i sięgać po niego w ciągu dnia, jak po klasyczny balsam, ale na tym jego możliwości się nie kończą. Nałożony bardziej obficie może pełnić funkcję pielęgnacyjnej maski do ust – doskonale sprawdzi się jako element wieczornego beauty rytuału. Otulająca formuła pomaga zadbać o ich nawilżenie, odżywienie i wygładzenie, pozostawiając je miękkie, wypielęgnowane i z subtelnym połyskiem w kolorze toffee glaze lub pink glaze, a przy tym nie pozostawia lepkiego wykończenia.

Sercem obu formuł jest wege PDRN, który wspiera regenerację i wygładzenie ust. Towarzyszy mu witamina E, wspierająca ochronę skóry i pomagająca utrzymać je w dobrej kondycji. Za pielęgnacyjne działanie myMELTbalm odpowiadają także masło murumuru i masło mango, które intensywnie odżywiają, zmiękczają i chronią przed wysuszeniem, pozostawiając usta gładkie, miękkie i przyjemnie ukojone.

Balsam na co dzień, maska wtedy, gdy usta potrzebują czegoś więcej – myMELTbalm wpisuje się w trend prostych, multifunkcyjnych kosmetyków, które łatwo włączyć do codziennej rutyny. myMELTbalm Maska i balsam do ust 2w1 to prosty sposób na zadbane usta bez rozbudowanego pielęgnacyjnego rytuału!

Autor: Wygenerowane przez AI