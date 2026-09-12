Guess powraca do kalifornijskich korzeni w kampanii na jesień 2026 z udziałem globalnego ambasadora marki, Hyunjina ze Stray Kids

Zdjęcia zrealizowane w kalifornijskich, przydrożnych sceneriach, na tle klasycznej stacji benzynowej i zabytkowych samochodów, emanują charakterystyczną dla GUESS pewnością siebie. Przejście od skąpanych w słońcu kadrów do ujęć wykonanych po zmroku podkreśla ponadczasowy charakter i odważny styl, wpisane w DNA marki.

Hyunjin wnosi do kampanii swoją wyrazistą osobowość i wyczucie trendów, naturalnie łącząc charyzmę z wrażliwością. Jego energia nadaje jesiennym kreacjom świeży wymiar, jednocześnie podkreślając żądnego przygód ducha GUESS.

W kampanii Hyunjin prezentuje denimowe zestawy z efektem pigmentowego sprania, jeans w różnych odcieniach i fasonach, kurtki inspirowane odzieżą roboczą, okrycia wierzchnie z syntetycznej skóry, bluzy z kapturem oraz T-shirty z grafikami. Stylizacje denim-on-denim i skórzane warstwy łączą dziedzictwo GUESS z kalifornijskim tonem sezonu, proponując nowoczesne spojrzenie na jesienny look.

W wybranych stylizacjach pojawiają się również modele z kolekcji GUESS JEANS × The Rolling Stones. T-shirty z rockowymi grafikami i denim oddają nieskrępowaną energię muzyki i mody, łącząc kultowy charakter obu marek.

Jako globalny ambasador marki, Hyunjin interpretuje autentyczność i denimowe dziedzictwo GUESS przez pryzmat własnej, kreatywnej perspektywy, przybliżając nowemu pokoleniu swobodny unikalny styl życia, będący znakiem rozpoznawczym tego szyldu.

„Kampania oddaje wolnego ducha Kalifornii, miejsca, w którym narodził się GUESS oraz jeansowe dziedzictwo, stanowiące istotę naszej marki” – powiedział Paul Marciano, Co-Founder and Chief Creative Officer of GUESS, LLC. „Wyrazisty styl i artystyczna wrażliwość Hyunjina nadają świeży wymiar współczesnej, amerykańskiej estetyce, którą GUESS niezmiennie współtworzy”.

Kampania GUESS na jesień 2026 z udziałem Hyunjina będzie prezentowana na całym świecie, w sklepach GUESS GUESS JEANS, na stronie guess.com oraz we wszystkich oficjalnych kanałach marki w mediach społecznościowych: @guess @guessjeans i @guesskorea.

Z okazji premiery najnowszej kapsuły GUESS stworzonej we współpracy z HYUNJIN ze Stray Kids, w Centrum Handlowym Posnania pojawi się wyjątkowy HYUNJIN TRUCK – specjalna przestrzeń stworzona z myślą o fanach artysty. Muzyka, pozytywna energia i dużo atrakcji - tylko w dniu akcji przy zakupach kolekcji w sklepie Guess Jeans będzie można odebrać denimowy gift i spersonalizować go w stylu HYUNJIN. To jedyna taka aktywacja w Polsce i jedna z zaledwie 7 lokalizacji w Europie – obok m.in. Londynu, Amsterdamu, Madrytu czy Mediolanu. HYUNJIN TRUCK będzie można znaleźć w Posnanii przed wejściem głównym - już w sobotę 19 września.

Autor: GUESS/ Materiały prasowe

Autor: GUESS/ Materiały prasowe