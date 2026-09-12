Jesienna metamorfoza skóry: przewodnik po skutecznej pielęgnacji

Nadchodząca jesień to czas, w którym warto przygotować swoją skórę na nowe wyzwania. Jesienią wiele osób sięga po mocniejsze składniki aktywne, takie jak retinol oraz kwasy. Z tego też powodu regeneracja i odżywienie cery jest jeszcze ważniejsze. Odpal ulubioną muzykę, rozpal świecie i przygotuj sobie domowe SPA. Zadbaj o swoją skórę niczym profesjonalista.

Maski LED: światło dla zdrowej skóry

Maski LED, wykorzystujące światło o różnych długościach fal, to prawdziwy hit w domowej i profesjonalnej pielęgnacji. Jesienią, kiedy skóra potrzebuje wsparcia w regeneracji i redukcji ewentualnych przebarwień posłonecznych, stają się niezastąpione. Czerwone światło stymuluje produkcję kolagenu i elastyny, poprawiając jędrność i redukując zmarszczki. Niebieskie działa antybakteryjnie, idealnie dla cery problematycznej. Natomiast zielone pomaga w wyrównaniu kolorytu i łagodzeniu podrażnień. Regularne sesje z maską LED to inwestycja w zdrową, promienną skórę, która z pewnością odwdzięczy się pięknym wyglądem.

MASKA LED SHARK CRYOGLOW

Technologia iQLED: wykorzystuje klinicznie przetestowane długości fal światła czerwonego, głębokiej podczerwieni oraz światła niebieskiego. Równomiernie pokrywa całą twarz, docierając do odpowiednich warstw skóry, aby stymulować jej regenerację, wygładzać strukturę oraz zwalczać niedoskonałości.

Technologia InstaChill: innowacyjny, zintegrowany system chłodzenia wykorzystujący efekt Peltiera, umieszczony bezpośrednio pod oczami. Zamiast domowych sposobów na opuchliznę, urządzenie oferuje precyzyjną krioterapię z trzema poziomami intensywności, która w kilka minut koi, napina i odświeża delikatną skórę wokół oczu

Autor: SharkNinja/ Materiały prasowe

Retinole: złoty standard w odmładzaniu

Retinol to absolutnie numer jeden wśród składników przeciwstarzeniowych, dodawany jest on do kosmetyków od lat, jednak dopiero teraz zrobiło się o nim głośno. Działa on rewelacyjne, jednak wymaga odpowiedniego podejścia i wiedzy w użytkowaniu. W dużym skrócie retinol to substancja z grupy retinoidów, czyli pochodnych witaminy A. Przenika on w głąb skóry i pobudza nasze komórki do odnowy. Jego główne zalety stosowania to przede wszystkim" wygładzenie zmarszczek, poprawia jędrności skóry, zmniejszenie widoczności porów i rozjaśnienie przebarwień posłonecznych. Jak widać retinol to prawdziwa bomba dla naszej skóry. Co ważne, mogą go stosować posiadacze każdego typu skóry.

LANCÔME Rénergie C.R.x. Triple Serum Retinol

Poznaj nową generację pielęgnacji, która działa wielopoziomowo, docierając do głębszych warstw skóry. RÉNERGIE C.R.x. TRIPLE SERUM RETINOL łączy moc czystego retinolu, witaminy C i X-peptydu, by skutecznie redukować oznaki starzenia, wygładzać cerę i przywracać jej zdrowy blask. Dzięki potrójnej dawce składników aktywnych serum zapewnia szybkie, widoczne efekty bez podrażnień, sprawdzając się nawet wtedy, gdy dopiero zaczynasz stosowanie retinolu w pielęgnacji.

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe LANCÔME

Kwasy: głębsze oczyszczanie i rozjaśnianie

Kwasy w branży kosmetycznej dzieli się na trzy grupy:

alfa-hydroksykwasy (AHA) - to najbardziej popularna grupa kwasów. Zalicza się do nich między innymi: kwas glikolowy, migdałowy, cytrynowy, mlekowy. W dużym skrócie kwasy AHA to struktury o małych cząsteczkach i działaniu na powierzchni skóry. Rozpuszczają się w wodzie, ale nie rozpuszczają się w tłuszczach. Doskonale złuszczają skórę, oczyszczają pory, ujednolicają koloryt cery i redukują przebarwienia. Co ważne, im niższa procentowa zawartość tych kwasów w kosmetyku tym posiada on silniejsze działanie nawilżające, z kolei, im wyższa tym lepsze działanie złuszczające.

beta-hydroksykwasy (BHA) - tego rodzaju kwasy dedykowane są przede wszystkim do skóry tłustej, problematycznej, łojotokowej i mieszanej. Kwasy BHA to między innymi kwas salicylowy, który rewelacyjnie redukuje nadmierny łojotok oraz zaskórniki.

poli-hydroksykwasy (PHA) - ta grupa kwasów doskonale sprawdzi się u posiadaczy er wrażliwych, naczynkowych, skłonnych do podrażnień. Są one stosowane przede wszystkim w kosmetykach złuszczających, przeciwtrądzikowych i przeciw przebarwieniom.

Clarins Peeling w płynie z kwasami Beauty Flash Peel

Beauty Flash Peel działa na wszystkich poziomach skóry, skutecznie i widocznie zwalczając brak blasku, nierówną skórę i widoczne zmarszczki. Złuszcza naskórek, przyspieszając jego regenerację, przywracając blask i jędrność. Nowy, szybki, wygodny i skuteczny sposób na odnowienie skóry w domu.

Autor: Clarins/ Materiały prasowe

Masaż Kobido: japoński sekret młodości

Masaż Kobido to japońska technika masażu twarzy, szyi i dekoltu, nazywana często "niechirurgicznym liftingiem". To intensywny, ale jednocześnie relaksujący zabieg, który działa na głębokie struktury mięśniowe. Poprawia krążenie krwi i limfy, dotleniając komórki skóry i usuwając toksyny. Efektem jest widoczne ujędrnienie, poprawa owalu twarzy, redukcja napięć mięśniowych oraz promienny i zrelaksowany wygląd. Jesienią, gdy skóra może być zmęczona i poszarzała, masaż Kobido to doskonały sposób na przywrócenie jej witalności i młodzieńczego blasku.