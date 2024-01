Gorące trendy w makijażu na rok 2024. Co będzie modne?

Nikt nie mówi, że nie będziesz mogła zaszaleć z makijażem, jednak pamiętaj, że królową jest Wyrafinowana Prostota. Mniej kosmetyków do pielęgnacji, mniej tych do makijażu (wystarczy 4-5 produktów!) – za to wszystko najwyższej jakości i ściśle dopasowane do twoich, wyjątkowych potrzeb. Skóra podziękuje ci za podążanie za tym trendem – gwarantujemy.

Druga rzecz, o której warto pamiętać, bo naprawdę jest wszędzie to Peach Fuzz - kolor roku 2024 według Pantone. Te zarumienione brzoskwiniowe i soczyste morelowe odcienie wyglądają obłędnie zarówno na skórze jak i na powiekach czy ustach. Ten kolor jest ciepły, jest subtelny i perfekcyjnie dopasowuje się do wszystkich odcieni skóry.

EISENBERG Paris Precision Concealer to delikatna i aksamitna emulsja błyskawicznie dająca efekt „skórki brzoskwini”: przygotowuje skórę do makijażu i pozwala na łatwą oraz jednolitą aplikację, gwarantując perfekcyjny i długo trzymający się makijaż. Do tego jak przystało na 2024 – jest wielofunkcyjna (takie kosmetyki kochamy teraz najbardziej!) i ma właściwości odżywcze, regeneracyjne i przeciwstarzeniowe. Nakładasz go codziennie samodzielnie lub przed podkładem, na twarz i kontur oczu. Każda z nas potrzebuje czasami produktu, który w magiczny sposób wymaże ślady zmęczenia oraz niedoskonałości na twarzy.

EISENBERG Paris Korektor punktowy to płynna formuła korygująca cerę, która gwarantuje też 8 godzin nawilżenia. Może być też stosowany do poprawek rozświetlających, jeżeli użyje się odcień dwa tony jaśniejszy od karnacji skóry.

EISENBERG Paris Fusion Balm to produkt do ust ale z powodzeniem możesz też wklepać odrobinę opuszkami palców w policzki. To kosmetyk „wagi piórkowej” nowej generacji, bogatyi ultra-kremowy, który rozpływa się na ustach, zmiękcza je, wygładza i upiększa mgiełką subtelnego i wyrafinowanego koloru, dla uzyskania naturalnego lub wyszukanego efektu. To jednocześnie prawdziwy eliksir pielęgnacji nawilżającej. Jeśli chcesz uzyskać mocny efekt na ustach – obrysuj je, a potem wypełnij całą powierzchnię ust kredką do ust, a następnie nałóż balsam.

Pora na brwi i rzęsy. EISENBERG Paris Brow Definer & Lash Primer to innowacyjny tusz dwa w jednym, który widocznie definiuje i zwiększa objętość brwi i rzęs. Nylonowe włókna idealnie przylegają do brwi i rzęs, dając efekt 3D. Brwi są zdefiniowane i zagęszczone, a rzęsy stają się dłuższe i grubsze, gotowe do aplikacji tuszu. Dostępny w 3 odcieniach, jego jedwabiście kremowa formuła dopasowuje się do wszystkich odcieni skóry. Co otrzymasz? Ujarzmione i widocznie pełniejsze brwi.Dłuższe, pełne objętości rzęsy, gotowe do aplikacji tuszu – jeśli tego właśnie potrzebujesz. Ten tusz to EISENBERG Paris The Graphic Mascara®. Dlaczego? Po pierwsze natychmiast wydłuża i podwija rzęsy oraz spektakularnie je podkreśla. Po drugie ekskluzywna formuła stymuluje wzrost rzęs oraz zmniejsza uszkodzenia dzięki molekularnemu duetowi wzmacniającemu z Alg Morskich, Prowitaminie B5 oraz Witaminom C i E o właściwościach antyoksydacyjnych. Dzień po dniu, rzęsy są wyraźnie odbudowane, zagęszczone i wydłużone.

