Górale już czyszczą sanie? Czeka nas zima stulecia? IMGW już porównuje prognozy do PRL-u. Jaka będzie zima 2025/2026 - najnowsze prognozy

Czy tęsknisz za prawdziwą, mroźną zimą? Prognozy na 2025/2026 mogą Cię zaskoczyć.

Meteorolodzy przewidują chłodniejszą zimę, zbliżoną do tych sprzed lat, z potencjalnym wpływem wiru polarnego.

Sprawdź, czy czeka nas "zima stulecia" i jak najlepiej przygotować się na nadchodzące mrozy.

Pogoda na zimę 2025/2026. Jakie są prognozy?

Tegoroczna pogoda raczej zaskakuje. Wiosna i lato były dosyć chłodne i deszczowe. Również jesień obfituje w opady, a prognozy na pierwsze dni listopada wskazują, że czekają nas chłodne i mokre dni. Okazuje się, że również zima 2025/2026 może odbiegać od współczesnej normy, a wszyscy ci, którzy stęsknili się za prawdziwymi mrozami i opadami śniegu, mogą być zadowoleni. Poradnik Zdrowie sugeruje nawet, że nadchodząca zima może być podobna do legendarnej zimy stulecia z okresu PRL-u. Czy faktycznie tak będzie?

Prognozy pogody zima 2025/2026. Czeka nas zima stulecia?

Najnowsze prognozy pogody skupiają się wokół zimnych mas powietrza przetaczających się przez Europę. Wpływy wiru polarnego La Niña i oscylacji QBO w dużej mierze będą odpowiedzialne na chłód i mróz. Meteorolodzy wskazują, że nadchodząca zima może okazać się zimniejsza i trudniejsza niż te w poprzednich latach. Bardziej będzie przypominać ona klimat dla naszej szerokości geograficznej sprzed kilkudziesięciu lat, niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni obecnie. Największe spadki temperatur są prognozowane na grudzień 2025 i styczeń 2026. Nadal mogą występować okresy ciepła, jednak nadchodząca zima upłynie pod znakiem ciepłych kurtek i butów. W rozmowie z Radiem ZET klimatolożka z UMCS, dr Agnieszka Krzyżewska, wskazała: „O takiej zimie klasycznej, gdzie temperatury utrzymują się poniżej zera przez długi czas, możemy raczej zapomnieć. Na pewno będą się jednak zdarzać epizody mrozu i śniegu”.

Długoterminowe prognozy pogody obarczone są ryzykiem błędu, a obecne przewidywania synoptyków skupiają się na zjawiskach globalnych. Zimnie wiry powietrza napływające z bieguna północnego wpływać będą bezpośrednio na klimat w całej Europe. Zimnie i silne wiry północnej najczęściej pozostają na Arktyce, jednak, gdy są nieco słabsze rozlewają swoje zimne masy powietrza także na stary kontynent przynosząc mroźną pogodę. Według danych portalu Severe Weather Europe cytowanych przez Poradnik Zdrowie, „La Niña ma większe prawdopodobieństwo wywołania zapadnięcia się wiru polarnego w połowie lub pod koniec zimy”.

Jak przygotować się do mroźnej zimy?

Dieta i mikro­składniki

Kluczowe jest spożywanie świeżych warzyw i owoców bogatych w witaminę C, beta-karoten, witaminy A i E.

Również ważne są składniki takie jak cynk, selen, żelazo.

W polskich warunkach zimą szczególnie trzeba zwrócić uwagę na witaminę D ze względu na mniejsze nasłonecznienie.

Pamiętaj: dieta to podstawa - suplementacja może być dodatkiem, ale nie zastępuje dobrze zbilansowanego jadłospisu.

Jak ubierać się w mroźne dni?

Zasada warstw („na cebulkę”) - w zimie kluczowe jest to, by ubiór pozwalał regulować temperaturę ciała i chronił przed zimnem, wiatrem, wilgocią:

Warstwa wewnętrzna – np. bielizna termiczna, materiał odprowadzający wilgoć.

Warstwa izolacyjna – np. polar, lekka kurtka puchowa lub syntetyczna.

Warstwa zewnętrzna – chroniąca przed wiatrem, opadami, zimnem, np. kurtka membranowa lub dobrze ocieplona.

Jeśli poruszasz się głównie w mieście warstwy można dobrać bardziej uniwersalnie, jednak nadal podstawą są: dobra kurtka zimowa, czapka, szalik, rękawice. Natomiast podczas aktywności na zewnątrz (np. spacer w parku, wędrówka) warto bardziej „zaawansowany” ubiór – warstwowy system, odzież sportowa, odpowiednie buty.