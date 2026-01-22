Górska opowieść o perfumach! Te zapachy pachną niczym alpejskie szczyty skąpane w porannym słońcu

Mountain Collection to więcej niż perfumy — to zapachowa opowieść o wolności, energii natury i indywidualnej ścieżce życia. Każda kompozycja to inny krajobraz emocji i wspomnień, który możesz zabrać ze sobą gdziekolwiek się wybierzesz.

Sorvella Perfume Mountain Blanca

To zapach jak poranne powietrze pośród górskich szczytów — świeży, promienny duet bergamotki i mandarynki przechodzi w kwiatowe serce, osadzone na ciepłej bazie z bursztynu i piżma. Subtelność i harmonia w jednym flakonie — idealna propozycja zarówno na dzień, jak i wieczór.

Nuty Głowy: bergamotka, mandarynka

Nuty Serca: nuty kwiatowe, nuty drzewne

Nuty Bazy: ambra, mech, piżmo

Linia zapachowa: kwiatowa, szyprowa

i Autor: Sorvella/ Materiały prasowe

Sorvella Perfume Mountain Sugarloaf

Orientalna słodycz z nutą apetycznych migdałów i wiśniowego likieru, spleciona z różą, jaśminem i piwonią. Ciepła baza z paczuli, drzewa sandałowego i tonki sprawia, że Sugarloaf otula zmysły i zaprasza do zatrzymania chwil przy chłodniejszych wieczorach.

Nuty Głowy: słodki migdał, wiśnia, nuty jadalne, likier

Nuty Serca: jaśmin, śliwka, róża, nuty drzewne

Nuty Bazy: paczula, balsam peruwiański, drzewo sandałowe, tonka, wetyweria

Linia zapachowa: orientalna, kwiatowa

i Autor: Sorvella/ Materiały prasowe

Sorvella Perfume Mountain Granite

Energia i równowaga w jednym: zaskakujące połączenie cytrusowych nut pomarańczy i ananasa z delikatnymi akordami hiacyntu, przechodzące w balsamiczną głębię wanilii i labdanum. Zapach dla tych, którzy kochają kontrasty i życie w ruchu.

Nuty Głowy: ananas, pomarańcza, hiacynt, nuty morskie

Nuty Serca: ylang-ylang, jaśmin, fiołek, róża, paczula

Nuty Bazy: ambra, labdanum, wetiweria, wanilia

Linia zapachowa: drzewna, ambrowa

i Autor: Sorvella / Materiały prasowe

Sorvella Perfume Mountain Woodall

Głębokie, ziemiste nuty drzewne z akcentami cyprysa, paczuli i bursztynu wprowadzają w stan wewnętrznej harmonii i siły. To kompozycja, która przyciąga uwagę i zostawia trwałe wrażenie — doskonała zarówno na co dzień, jak i podczas wyjątkowych okazji.

Nuty Głowy: cyprys, bergamotka, nuty zielone

Nuty Serca: jaśmin, paczula, nuty ziemiste

Nuty Bazy: piżmo, ambra, paczula, mech

Linia zapachowa: drzewna, ambrowa