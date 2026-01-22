Górska opowieść o perfumach! Te zapachy pachną niczym alpejskie szczyty skąpane w porannym słońcu

Mountain Collection to więcej niż perfumy — to zapachowa opowieść o wolności, energii natury i indywidualnej ścieżce życia. Każda kompozycja to inny krajobraz emocji i wspomnień, który możesz zabrać ze sobą gdziekolwiek się wybierzesz.
Sorvella Perfume Mountain Blanca
To zapach jak poranne powietrze pośród górskich szczytów — świeży, promienny duet bergamotki i mandarynki przechodzi w kwiatowe serce, osadzone na ciepłej bazie z bursztynu i piżma. Subtelność i harmonia w jednym flakonie — idealna propozycja zarówno na dzień, jak i wieczór.
- Nuty Głowy: bergamotka, mandarynka
- Nuty Serca: nuty kwiatowe, nuty drzewne
- Nuty Bazy: ambra, mech, piżmo
- Linia zapachowa: kwiatowa, szyprowa
Sorvella Perfume Mountain Sugarloaf
Orientalna słodycz z nutą apetycznych migdałów i wiśniowego likieru, spleciona z różą, jaśminem i piwonią. Ciepła baza z paczuli, drzewa sandałowego i tonki sprawia, że Sugarloaf otula zmysły i zaprasza do zatrzymania chwil przy chłodniejszych wieczorach.
- Nuty Głowy: słodki migdał, wiśnia, nuty jadalne, likier
- Nuty Serca: jaśmin, śliwka, róża, nuty drzewne
- Nuty Bazy: paczula, balsam peruwiański, drzewo sandałowe, tonka, wetyweria
- Linia zapachowa: orientalna, kwiatowa
Sorvella Perfume Mountain Granite
Energia i równowaga w jednym: zaskakujące połączenie cytrusowych nut pomarańczy i ananasa z delikatnymi akordami hiacyntu, przechodzące w balsamiczną głębię wanilii i labdanum. Zapach dla tych, którzy kochają kontrasty i życie w ruchu.
- Nuty Głowy: ananas, pomarańcza, hiacynt, nuty morskie
- Nuty Serca: ylang-ylang, jaśmin, fiołek, róża, paczula
- Nuty Bazy: ambra, labdanum, wetiweria, wanilia
- Linia zapachowa: drzewna, ambrowa
Sorvella Perfume Mountain Woodall
Głębokie, ziemiste nuty drzewne z akcentami cyprysa, paczuli i bursztynu wprowadzają w stan wewnętrznej harmonii i siły. To kompozycja, która przyciąga uwagę i zostawia trwałe wrażenie — doskonała zarówno na co dzień, jak i podczas wyjątkowych okazji.
- Nuty Głowy: cyprys, bergamotka, nuty zielone
- Nuty Serca: jaśmin, paczula, nuty ziemiste
- Nuty Bazy: piżmo, ambra, paczula, mech
- Linia zapachowa: drzewna, ambrowa