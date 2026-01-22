Górska opowieść o perfumach! Te zapachy pachną niczym alpejskie szczyty skąpane w porannym słońcu

Karolina Piątkowska
2026-01-22 12:14

Marka Sorvella Perfume otwiera sezon zapachowych podróży z kolekcją Mountain i nowymi zapachami BLANCA, GRANITE, SUGARLOAF oraz WOODALL, które są niczym wędrówka od stóp górskich ścieżek po ich najwyższe szczyty: pełne świeżości, energii i naturalnej elegancji. Kolekcja łączy w sobie różnorodne kompozycje — od lekkich, owocowych nut po głębokie, drzewne akordy — tak, aby każdy mógł odnaleźć swój zapachowy krajobraz.

Sorvella

i

Sorvella

Mountain Collection to więcej niż perfumy — to zapachowa opowieść o wolności, energii natury i indywidualnej ścieżce życia. Każda kompozycja to inny krajobraz emocji i wspomnień, który możesz zabrać ze sobą gdziekolwiek się wybierzesz.

Sorvella Perfume Mountain Blanca 

To zapach jak poranne powietrze pośród górskich szczytów — świeży, promienny duet bergamotki i mandarynki przechodzi w kwiatowe serce, osadzone na ciepłej bazie z bursztynu i piżma. Subtelność i harmonia w jednym flakonie — idealna propozycja zarówno na dzień, jak i wieczór.

  • Nuty Głowy: bergamotka, mandarynka
  • Nuty Serca: nuty kwiatowe, nuty drzewne
  • Nuty Bazy: ambra, mech, piżmo
  • Linia zapachowa: kwiatowa, szyprowa
Sorvella

i

Sorvella

Sorvella Perfume Mountain Sugarloaf

Orientalna słodycz z nutą apetycznych migdałów i wiśniowego likieru, spleciona z różą, jaśminem i piwonią. Ciepła baza z paczuli, drzewa sandałowego i tonki sprawia, że Sugarloaf otula zmysły i zaprasza do zatrzymania chwil przy chłodniejszych wieczorach.

  • Nuty Głowy: słodki migdał, wiśnia, nuty jadalne, likier
  • Nuty Serca: jaśmin, śliwka, róża, nuty drzewne
  • Nuty Bazy: paczula, balsam peruwiański, drzewo sandałowe, tonka, wetyweria
  • Linia zapachowa: orientalna, kwiatowa
Sorvella

i

Sorvella

Sorvella Perfume Mountain Granite 

Energia i równowaga w jednym: zaskakujące połączenie cytrusowych nut pomarańczy i ananasa z delikatnymi akordami hiacyntu, przechodzące w balsamiczną głębię wanilii i labdanum. Zapach dla tych, którzy kochają kontrasty i życie w ruchu.

  • Nuty Głowy: ananas, pomarańcza, hiacynt, nuty morskie
  • Nuty Serca: ylang-ylang, jaśmin, fiołek, róża, paczula
  • Nuty Bazy: ambra, labdanum, wetiweria, wanilia
  • Linia zapachowa: drzewna, ambrowa
Sorvella

i

Sorvella Perfume Mountain Woodall

Sorvella Perfume Mountain Woodall 

Głębokie, ziemiste nuty drzewne z akcentami cyprysa, paczuli i bursztynu wprowadzają w stan wewnętrznej harmonii i siły. To kompozycja, która przyciąga uwagę i zostawia trwałe wrażenie — doskonała zarówno na co dzień, jak i podczas wyjątkowych okazji.

  • Nuty Głowy: cyprys, bergamotka, nuty zielone
  • Nuty Serca: jaśmin, paczula, nuty ziemiste
  • Nuty Bazy: piżmo, ambra, paczula, mech
  • Linia zapachowa: drzewna, ambrowa
Sorvella

i

Sorvella
