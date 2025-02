i Autor: materiały prasowe Benefit Cosmetics

Strefa beauty

Gotowa na nieziemskie uniesienie? Ten tusz do rzęs zapewni Ci nieziemską objętość bez sklejania

Makijaż oka potrafi całkowicie zmienić naszą twarz, czasem wystarczy jedynie dobry tusz do rzęs, by rewelacyjnie uwydatnić nasz makeup. Zalotne spojrzenie i spektakularnie długie rzęsy to marzenie wielu miłośników makijażu. Są osoby, dla których tusz do rzęs to absolutnie najważniejszy produkt w ich kosmetyczce. Tak niewiele potrzeba, by odświeżyć i poprawić makijaż.