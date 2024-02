Gotowi na sezon ślubny? W ty roku w modzie będzie królować to...

Marki Phlov by Anna Lewandowska i TOUS ponownie łączą siły, tworząc idealny prezent na Dzień Kobiet

Moda na wiosnę i lato. Trendy w wykonaniu wielkich gwiazd. To będzie hit lata

Garnitury są kluczowym elementem stylizacji Panów Młodych w dniu ślubu i mają na celu zapewnić im niezawodną elegancję i formalny styl. Kolekcja Pako Lorente oferuje bardzo szeroki wybór fasonów i tkanin, który dostosowany jest do różnorodnych preferencji, stylów oraz tematów ceremonii ślubnych. Od klasycznych jednorzędowych w stonowanych kolorach, takich jak granat i czerń, poprzez odważniejsze propozycje w zieleni, brązie, szarościach, aż po subtelne beże i odcienie jednego z najmodniejszych odcieni w tym sezonie, czyli błękitu. Nowością w kolekcji SS2024 są dwurzędowe garnitury z szerokimi klapami, dostępne w różnorodnych kolorach i wzorach. Do nich można dobierać także kamizelki, zarówno jedno. jak i dwurzędowe, wykonane z gładkich tkanin lub delikatnej kratki, które w całości tworzą kompletny i harmonijny zestaw.

Zobacz także: Moda na wiosnę i lato. Trendy w wykonaniu wielkich gwiazd. To będzie hit lata

Smokingi od zawsze cieszą się popularnością na tradycyjnych oraz bardziej uroczystych ceremoniach ślubnych. W kolekcji SS24 Pako Lorente proponuje zarówno klasyczne warianty w kolorach czerni i granatu, jak i bardziej wyraziste modele w odcieniach bordo. Marynarki smokingowe z charakterystycznymi szalowymi lub szpiczastymi kołnierzami oraz jednorzędowym zapięciem stanowią elegancką opcję dla najbardziej wymagających. Nowością w tym sezonie są także smokingowe marynarki wykonane z wysokiej jakości żakardowych tkanin w głębokich kolorach czerni i granatu, zestawione z klasycznymi, elastycznymi spodniami, zapewniającymi wygodę w wyjątkowym dniu.

W najmodniejszych w tym sezonie garniturach i smokingach świetnie wyglądać będą świadkowie, ojcowie oraz pozostali goście Państwa Młodych, bo oferta skierowana jest również do nich.

Kolekcja SS24 obejmuje też szeroki wybór koszul ślubnych i na specjalne okazje, wykonanych z wysokiej jakości bawełny, w klasycznych białych lub pastelowych odcieniach. Koszule z różnorodnymi kołnierzykami i mankietami doskonale komponują się z formalnymi garniturami i smokingami, tworząc harmonijne i stylowe zestawy, które podkreślą elegancję każdego mężczyzny w dniu ślubu.

Pako Lorente to polska marka od lat słynąca z bogatej oferty odzieży i dodatków dla mężczyzn. Kolekcje Pako Lorente to synonim elegancji, komfortu i jakości, oferując klientom nie tylko doskonałe garnitury i koszule, ale także stylowe akcesoria i odzież smart casual.

Marka jest dostępna nie tylko w Polsce, ale także na Litwie i Łotwie, co czyni Pako Lorente wyjątkową wśród polskich marek. To globalne podejście sprawia, że oferta trafia do mężczyzn poszukujących nie tylko stylu, ale także najwyższej jakości.

Pewni Ciebie – hasło, które towarzyszy marce od kliku sezonów - to nie tylko slogan kampanii, ale i filozofia marki, która wierzy, że klienci są gotowi na wyzwania, jakie niesie życie prywatne i zawodowe oraz jest pewna, że oferowana odzież dodaje im pewności siebie w każdej sytuacji. Bez względu na to, czy stawiają czoła wyzwaniom, czy celebrują sukcesy, Pako Lorente zawsze zapewni im nie tylko doskonały wygląd, ale także poczucie pewności siebie, które przekracza granice ubioru.

i Autor: Materiały prasowe Pako Lorente

i Autor: Materiały prasowe Pako Lorente

i Autor: Materiały prasowe Pako Lorente