Green Week w MAX Premium Burgers – tydzień wegetariańskich smaków i lekkich wyborów

Coraz więcej Polaków wybiera wegetariańskie posiłki – według raportu IQS ”Ziemianie atakują 2023”, aż 43% deklaruje ograniczanie spożycia mięsa, a blisko co piąty regularnie sięga po dania bezmięsne. MAX Premium Burgers odpowiada na ten trend dzięki szerokiej ofercie wege, ale też zachęcając do świadomych wyborów. Z okazji Dnia Ziemi, MAX Premium Burgers zaprasza na Green Week. Od 22 do 27 kwietnia goście mogą skorzystać z promocji na wegetariańskie burgery Plant Beef i Maxoumi, a także burgera z kurczakiem Grand Chicken Sandwich.

MAX Premium Burgers od lat udowadnia, że troska o planetę może iść w parze ze smakiem i jakością. Marka posiada szeroką ofertę wegetariańską – w 2023 roku, MAX wprowadził wegetariańskie menu Supreme Green, dzięki któremu w ofercie znalazło się 12 nowych bezmięsnych pozycji. Jedną z najpopularniejszych wśród nich jest wprowadzony w 2019 roku Plant Beef – wegetariański burger inspirowany klasycznym wołowym, który powstał w oparciu o autorską recepturę opracowaną przez szefa kuchni MAX. Obok Plant Beef, w ofercie MAX znajduje się szeroki wybór wegetariańskich burgerów, w tym Maxoumi z grillowanym serem, Crispy Supreme na bazie grochu oraz Real Green na bazie fasoli mung – każdy z nich pozwala odkryć inny profil smakowy bez udziału mięsa. Jednym z celów MAX Premium Burgers w zakresie zrównoważonego rozwoju jest ograniczenie sprzedaży produktów zawierających czerwone mięso. Między innymi dzięki wprowadzeniu burgerów z kurczakiem, sieć zbliżyła się do realizacji celu, zakładającego, że co drugi posiłek sprzedawany w MAX Premium Burgers nie będzie zawierał czerwonego mięsa. W 2023 roku w Polsce odsetek ten wyniósł 41%, w Szwecji – 47%, w Norwegii – 43%, a w Danii osiągnął imponujące 53%. – Dla nas wegetariańskie burgery to nie alternatywa, ale równie smaczny i satysfakcjonujący jak klasyczne propozycje z mięsem wybór. Plant Beef to świetny przykład: zachowuje teksturę i smak burgera, który ludzie znają i kochają, ale powstał w 100% na bazie składników roślinnych. Smak zawsze stawiamy na pierwszym miejscu – bez względu na to, czy serwujemy burgera mięsnego, czy wege. – mówi Jonas Mårtensson, szef kuchni w MAX Burgers. Promocja obowiązuje od 22 do 27 kwietnia i dotyczy zamówień składanych zarówno przy kasach, jak i w kioskach samoobsługowych w sekcji Super Duo. Oferta obejmuje burgera Plant Beef lub Maxoumi z Cirspy Fries za 15zł oraz, od 24 kwietnia, zestaw Grand Chicken Sandwich z Cripsy Fries i napojem za 26zł. i Autor: materiały prasowe MAX Burgers