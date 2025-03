i Autor: materiały prasowe FOREO

Strefa beauty

Gwiazda „White Lotus” Michelle Monaghan zdradza sekret pięknej cery - ten produkt to jej must-have!

„White Lotus” to jeden z najgorętszych seriali HBO ostatnich lat – pełen intryg, czarnego humoru i spektakularnych widoków. Każdy sezon budzi ogromne emocje, a my nie możemy się zdecydować, który z nich uwielbiamy najbardziej! W trzecim sezonie “Białego Lotosu” trudno oderwać wzrok od Michelle Monaghan, która wciela się w charyzmatyczną Jaclyn Lemon - gwiazdę filmową, która z dwiema przyjaciółkami wybrała się na luksusowe wakacje. Jej nieskazitelna cera przyciąga uwagę równie mocno co serialowe intrygi. Okazuje się, że aktorka ma swój sekret – urządzenie do oczyszczania twarzy FOREO LUNA™ 4, które towarzyszy jej nawet na planie w upalnej Tajlandii! Swoimi pielęgnacyjnymi hitami podzieliła się w wywiadzie dla Marie Claire: