Hairy Tale Cosmetics – włosowa bajka napisana przez naukę, pasję i codzienne potrzeby

Agnieszka Niedziałek to twórczyni jednego z najpopularniejszych kanałów edukacyjnych o pielęgnacji włosów – WWWLOSY.PL. W sieci jest znana również jako @napieknewlosy. Ukończyła kierunek trychologia kliniczna na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie obecnie prowadzi także zajęcia jako wykładowczyni. Jej historia to dowód na to, że fascynacja nauką może stać się fundamentem dla skutecznych i świadomych rozwiązań pielęgnacyjnych, które zaowocowały własną marką kosmetyków do włosów.

Hairy Tale Cosmetics powstało z potrzeby tworzenia produktów, które nie tylko pięknie pachną i dobrze wyglądają, ale przede wszystkim realnie działają – również wtedy, gdy skóra głowy i włosy są wyjątkowo wymagające. Każda linia odpowiada na konkretne potrzeby, bez kompromisów i marketingowych sloganów. Włosowy real-talk – bez zbędnych claimów.Hairy Tale Cosmetics wierzy, że szczerość to podstawa. Dlatego zamiast składać puste deklaracje, stawia na konkret: jakość składników, transparentność i ciągłą pracę nad lepszymi rozwiązaniami. Marka współpracuje z zaufanymi dostawcami surowców i dba, by każdy produkt był skuteczny i przemyślany.

Od początku działalności Hairy Tale Cosmetics wyznacza nowe standardy w pielęgnacji włosów. Jako pierwsza marka w Polsce wprowadziła do formuły szamponu azeloglicynę – składnik ceniony za swoje właściwości wspierające zdrowie skóry głowy oraz regulujące wydzielanie sebum. Innowacyjne podejście zaowocowało również stworzeniem szamponu chelatującego Squeaky Clean, opartego na nowoczesnym i łagodnym dla skóry chelatorze Trisodium Ethylenediamine Disuccinate. To rozwiązanie, dotychczas niespotykane na rodzimym rynku, odpowiada na potrzeby świadomych konsumentów poszukujących skutecznych, ale bezpiecznych produktów do pielęgnacji skóry głowy i włosów.

Świadoma pielęgnacja stała się fundamentem filozofii marki. To nie tylko chwilowa moda, lecz codzienna praktyka, dopasowana do indywidualnych potrzeb skóry głowy, struktury włosa, trybu życia i sezonu.

Trzy obszary – jedna misja

Hairy Tale Cosmetics oferuje szerokie portfolio produktów, które można uporządkować według ich funkcji pielęgnacyjnych:

produkty przeznaczone do skóry głowy – oczyszczanie, nawilżanie i regeneracja,

produkty dbające o łodygę włosów – ochrona, odżywienie i połysk,

produkty skupione na końcówkach – zabezpieczenie i wygładzenie.

Kosmetyki Hairy Tale Cosmetics są dostępne w sprzedaży internetowej zarówno w największych drogeriach online, jak i w firmowym sklepie napieknewlosy.pl. Dostępne są także stacjonarnie w drogeriach Hebe i Super-Pharm. Produkty marki wykorzystywane są również w profesjonalnych salonach fryzjerskich oraz gabinetach trychologicznych.

Marka z wizją naukowca i sercem włosomaniaczki

Inspiracją Agnieszki Niedziałek do stworzenia własnej marki kosmetyków były codzienne, autentyczne problemy, które dostrzegała w swoim najbliższym otoczeniu. W ten sposób powstała m.in. premierowa linia Murky, opracowana z myślą o codziennej pielęgnacji wymagającej skóry głowy, także w przypadku dermatoz, takich jak łojotokowe zapalenie skóry czy łuszczyca.

W tym roku, z okazji 5-lecia marki, powstał szampon Kraken, który nawiązuje zarówno do mitycznego stwora z głębin oceanu, jak i do pierwszego kultowego produktu marki – szamponu Murky. Produkt skutecznie wspiera skórę głowy, nawet w najtrudniejszych warunkach. Formuły kosmetyków pomagają przywrócić równowagę skórze dotkniętej świądem, nadmiernym przetłuszczaniem oraz łupieżem.

Bajka napisana codziennością

W Hairy Tale Cosmetics kolor, symbolika i świat zwierząt to nieodłączne elementy komunikacji. Każdy produkt i linia nawiązuje do natury oraz nauki, nie tylko składem, ale i historią bohatera na opakowaniu:

Sniffy z mrównikiem afrykańskim – na cześć zwierzęcia o najczulszym węchu, ponieważ składnik zapachowy Sandalore odgrywa tu szczególną rolę, stymulując porost włosów.

Froggy z żabką – to wcierka postbiotyczna, wspierająca naturalny mikrobiom skóry. Żaby wyróżniają się zdolnością tworzenia silnej bariery ochronnej, dzięki współdziałaniu z unikalną mikroflorą. Ten motyw na opakowaniu symbolizuje więc naturalną tarczę ochronną, jak skóra płaza, odporna na wpływy zewnętrzne.

Sleepy z wyrakiem – nawiązanie do nocnej regeneracji. Wyrak to niewielki, ssak który uaktywnia się, gdy reszta świata śpi, tak jak ta linia Nie bez powodu jej kluczowym składnikiem jest melatonina - hormon snu, który w kosmetykach działa antyoksydacyjnie, wspiera naturalne procesy regeneracyjne i wzmacnia barierę ochronną. To właśnie nocą skóra najlepiej się odbudowuje, a melatonina pomaga jej wykorzystać ten czas maksymalnie efektywnie.

Flylight – inspirowany zwierzętami, które nie powinny latać, a potrafią: polatuchą, wiewiórką szybującą na odległość niemal 50 metrów, latającą rybą z rodziny ptaszorowatych oraz jaszczurką, wykorzystującą budowę nóg, całego ciała i napięcie powierzchniowe do unoszenia się nad wodą i biegania po jej powierzchni. Ta linia pokazuje, że pielęgnacja może zaskakiwać tak samo jak natura.

Każda seria to oddzielna opowieść, ale wspólnym mianownikiem jest jedno: zdrowa skóra głowy to podstawa pięknych włosów.

A najpiękniejsze włosy to te, które po prostu mają się dobrze – od cebulki aż po końcówki. Natomiast połączenie nauki + bajki? To duet, który w Hairy Tale Cosmetics działa od zawsze. końcu bajki to kreatywny i twórczy sposób na opowiedzenie o codziennych, realnych zjawiskach, tak jak kosmetyki marki, które są lekkie w odbiorze, a jednocześnie oparte na solidnym zapleczu naukowym.

i Autor: materiały prasowe Hairy Tale Cosmetics

