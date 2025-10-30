Halloween last minute. W stylu beauty

W kolekcji Lush można znaleźć zarówno prezenty dla bliskich, drobiazgi, które pomogą wprowadzić klimat Halloween, jak i selekcję kosmetyków, które umilą pielęgnację i pozwolą się zrelaksować, jeśli ten wieczór spędzamy w domu.

Bomby do kąpieli

Produkty, z których słynie marka Lush, z okazji Halloween przybierają najrozmaitszych kształtów. Pachnący cytrusami duszek, Dracula z nutami wanilii i kokosa przełamanego cytrusami, naukowiec o zapachu świeżego grejpfruta czy cynamonowo-pomarańczowa dynia, na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.

Kostki bąbelkowe

Wszyscy Ci, którzy wolą kąpiel pełną bąbelków, również nie będą zawiedzeni. Kostki bąbelkowe, które można podzielić na części i wykorzystać kilka razy, także mają ciekawe, halloweenowe kształty. Cytrusowo-dyniowa dynia, obcy o zapachu paczuli i ylang ylang, czarny kot oraz nawilżający skórę, magiczny muchomor.

Produkty pod prysznic

W kolekcji można znaleźć także ciekawe i pachnące produkty pod prysznic. Świecące w ciemności mydło z motywem ducha, o orzeźwiająco cytrusowym zapachu, oczyści i zadba o skórę. Kultowy zapach paczuli, zamknięty w żelu pod prysznic Lord Of Misrule to już Halloweenowy klasyk. Natomiast z bardziej nietypowych produktów, warto sięgnąć po bestsellerową galaretkę w kształcie ośmiornicy, o zapachu marakui z wanilią lub opcję z obcym zamkniętym w odblaskowej galaretce czy świecący w ciemności slime.

Pielęgnacja twarzy i dłoni

Do pielęgnacji twarzy, z okazji Halloween powstało kilka produktów. W kolekcji znalazł się peeling do ust na bazie cukru, który delikatnie złuszcza usta, jednocześnie pachnie jak soczysta pomarańcza. Maska w płachcie i płatki na oczy to idealny zestaw, który pozwoli się zrelaksować w jesienny wieczór. Natomiast cynamonowo-dyniowa świeża maska pobudzi i odżywi skórę. Palm Reader to wyjątkowa nowość, krem do rąk w kostce, który pozostawia nawilżone i pachnące dłonie.

Jesień pachnie Pumpkin Spice

Cztery produkty o klasycznym jesiennym zapachu Pumpkin Spice, będą idealnym towarzyszem przytulnych wieczorów. Ten wyjątkowy zapach to połączenie kawy, wanilii, cynamonu i goździków.

Wyjątkowe prezenty

W Halloweenowej kolekcji nie mogło zabraknąć prezentów. Każda z propozycji oddaje klimat tego dnia, pełen symboli i strasznych stworzeń. W prezentach można znaleźć od dwóch produktów do aż siedmiu, także jest z czego wybierać.

i Autor: LUSH/ Materiały prasowe

i Autor: LUSH/ Materiały prasowe

i Autor: LUSH/ Materiały prasowe