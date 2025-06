Hej słońce! – najbardziej „hot” produkty z SPF w Super-Pharm

Doskonale rozumiemy, że po chłodnym i deszczowym maju ostatnie na co masz ochotę, to unikanie słońca. Korzystaj z niego, ale zawsze z odpowiednim zabezpieczeniem. W Super-Pharm znajdziesz szeroką ofertę dermokosmetyków i kosmetyków chroniących przed szkodliwym promieniowaniem. Wśród nich z pewnością znajdziesz typ, który pokocha twoja skóra, a ty… swój sprawdzony filtr na flirt ze słońcem. Przy wyborze kieruj się rodzajem skóry, jej potrzebami, stylem życia i formą aktywności, a także metodą aplikacji. Biorąc pod uwagę te czynniki masz szansę na znalezienie kandydata idealnego do ochrony słonecznej.

SKÓRA TRĄDZIKOWA? DLA NIEGO TO… PRYSZCZ

Eucerin Oil Control SPF 50+ Dry Touch Żel-krem ochronny to dermokosmetyk odpowiedni dla skóry ze skłonnością do trądziku, do skóry tłustej i mieszanej. Zapewnia wysoką i skuteczną ochronę przed szkodliwym promieniowaniem oraz pomaga osiągnąć długotrwały efekt matowej skóry bez błyszczenia i przetłuszczania się. Do jego zalet możemy zaliczyć, to że: pomaga zapobiegać fotostarzeniu się skóry, ma ultralekką konsystencję, szybko się wchłania, nie jest komedogenny, nadaje się pod makijaż i nie zawiera substancji zapachowych. Ideał? Być może! Zwłaszcza, że do 17.06.2025 produkty Eucerin Sun kupisz w Super-Pharm 35% taniej.

OCHRONA INCOGNITO

Marka Kolastyna od lat jest ekspertem w kategorii kosmetyków ochronnych. Kolastyna Sun Coconut Paradise SPF50 Transparentna sucha mgiełka ochronna to produkt stworzony z myślą o zapewnieniu maksymalnej ochrony przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych, zarówno podczas słonecznych dni na plaży, jak i relaksu w ogrodzie. Wyróżnia się lekką, nietłustą formułą, która szybko się wchłania i nie pozostawia białych śladów na skórze. Idealnie sprawdza się do stosowania na twarz i ciało, nawet pod makijaż. Sucha formuła mgiełki dba o przyjemne uczucie świeżości i nawilżenia skóry. Nie klei się i nie zapycha porów. Wygodny aplikator pozwala na łatwe rozprowadzenie produktu nawet w trudno dostępnych miejscach. Produkt jest odpowiedni dla wrażliwej skóry. Kosmetyki do opalania i po opalaniu teraz kupisz w Super-Pharm 30% taniej.

BEZ PLAM(Y)!

Przebarwienia to często „zasługa” promieni słonecznych. Nie dodają urody, ale za to urodzie… lat. Nivea Sun Spot Control Luminous 630 SPF 50+ to produkt zapewniający wysoką skuteczność ochrony skóry przed szkodliwym promieniowaniem UVA i UVB. Dzięki zawartości opatentowanego składnika Luminous630® formuła produktu skutecznie zapobiega powstawaniu ciemnych plam spowodowanych przez działanie promieni słonecznych, a także widocznie redukuje już istniejące przebarwienia, dzięki czemu skóra staje się bardziej jednolita i świetlista. Do 17.06.2025 cała marka Nivea Sun obięta jest promocją nawet do -45%!

CHRONI PRZED SŁOŃCEM I STARZENIEM

Fluid Vichy Capital Soleil Fluid UV Age SPF50 przeciw fotostarzeniu się skóry, który dzięki zawartości wody wulkanicznej vichy, frakcji probiotycznej, peptydów oraz niacynamidu, działa przeciwzmarszczkowo, przeciw przebarwieniom oraz stresowi oksydacyjnemu spowodowanemu przez promienie UV oraz zanieczyszczenia powietrza. Zapewnia bardzo wysoką ochronę przeciw promieniowaniu UVA oraz UVB. Zawiera opatentowaną technologię filtrów przeciwsłonecznych NETLOCK. Jego formuła jest bardzo lekka, niewidoczna oraz nie pozostawia tłustego uczucia na skórze. Odporny na pocenie. Na producty Vichy Soleil również obowiązują rabaty -30%.

MUS(ISZ) GO MIEĆ

Choćby dlatego, że chroni i ujednolica koloryt skóry. Mowa o SVR Sun Secure Blur. Zapewnia bardzo wysoką ochronę przeciwsłoneczną. Stanowi znakomitą bazę pod makijaż, ujednolica cerę nadając jej delikatne, jedwabiste wykończenie. Posiada wyjątkową, brzoskwiniową, napowietrzoną teksturę, która szybko się wchłania i nie pozostawia żadnych śladów. Dzięki połączeniu opatentowanej kompozycji filtrów z technologią antyoksydacyjną zapewnia dermatologiczną ochronę przed wszystkimi rodzajami promieniowania: UVB + UVA + światło widzialne + podczerwone.

ZAWSZE I WSZĘDZIE

Filtr w formie sztyftu to jeden z najwygodniejszych produktów w stosowaniu. Jest poręczny, łatwo się go aplikuje i dociera w każde miejsce. Niewidoczny sztyft o wysokiej ochronie SPF50 Vinosun Protect od Caudalie pozwala jednym ruchem ochronić twarz, usta i miejsca wrażliwe (znamiona, blizny, tatuaże) przed promieniami UVA/UVB bez zostawiania śladów. Wzbogacony olejem z pestek winogron i olejem buriti BIO, dzięki czemu jego formuła jest odżywcza, ale nie tłusta. Produkt nie pachnie i jest wodoodporny. Nadaje się dla dorosłych oraz dla dzieci w wieku od 3 lat. Jego przenośny format ułatwia aplikację i transport, dzięki czemu można z niego korzystać przez cały rok i w dowolnym momencie w ciągu dnia.