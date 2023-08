Higiena jamy ustnej w stylu lat 80-tych?

Szczoteczki CS 5460 z limitowanej edycji 80’s powstały w wyniku twórczej współpracy między marką Curaprox, a słowacką projektantką Michaelą Chmelíčkovą. Do stworzenia tego projektu zainspirowano się paletą żywych i krzykliwych kolorów oraz geometrycznymi kształtami. Wystarczy tylko spojrzeć na włosie szczoteczek ułożone w mozaikę wielobarwnych kropeczek, aby przenieść się myślami do lat 80-tych. Ale CS 5460 to nie tylko przyciągające wzrok akcesorium do łazienki. To również najtwardszy przeciwnik płytki nazębnej. To właśnie 5460 ultramiękkich włókien Curen® tworzy niewiarygodnie gęstą i skuteczną powierzchnię czyszczącą. Kompaktowa główka o lekkim kącie nachylenia pozwala docierać do każdego zakamarka w jamie ustnej. Natomiast ośmiokątny uchwyt pomaga czyścić zęby pod właściwym kątem 45 stopni. Po wypróbowaniu szczoteczek Curaprox CS 5460 już nigdy nie zrezygnujesz z prawdziwego uczucia czystości.

i Autor: materiały prasowe Curaprox