Hitowa fryzura z lat 90. znów jest w modzie. Kobiety po 50-tce ją pokochają

Powrót kultowej fryzury. Pixie cut znów na topie

Obecne trendy często nawiązują do minionych dekad, ale w bardziej nowoczesnym i dopracowanym wydaniu. Dzięki temu klasyczne cięcia ponownie zyskują na popularności, stając się świetną propozycją także dla dojrzałych kobiet. Fryzura, która niegdyś kojarzyła się z młodzieńczym buntem i swobodą, teraz wraca w łagodniejszej formie. Okazuje się doskonałym wyborem dla pań w średnim wieku, ponieważ skutecznie odmładza i odświeża wizerunek. Współczesna wersja tego cięcia wyróżnia się delikatnym cieniowaniem, co optycznie unosi rysy twarzy i dodaje włosom pożądanej objętości. Co więcej, to rozwiązanie niezwykle praktyczne – codzienne układanie nie zajmuje wiele czasu, co z pewnością docenią kobiety ceniące styl i wygodę.

W latach 90. takie cięcie było synonimem nowoczesności i niezależności. Decydowały się na nie popularne aktorki, piosenkarki oraz kobiety, które stawiały na modny, a zarazem swobodny wygląd. Z czasem jednak fryzurę tę uznano za zbyt ekstrawagancką i wymagającą, przez co ustąpiła miejsca dłuższym, klasycznym upięciom. Obecnie obserwujemy jej wielki powrót, ale w odmienionej, lżejszej formie, idealnie dopasowanej do potrzeb dojrzałych pań.

16

Pixie cut: idealne cięcie dla dojrzałych kobiet

Eksperci od stylizacji włosów są zgodni – dobrze dobrane i wykonane cięcie potrafi zdziałać cuda. Optycznie unosi rysy twarzy, dodaje cienkim pasmom objętości i sprawia, że cała sylwetka nabiera lekkości. To właśnie z tego powodu coraz więcej kobiet po 50. roku życia decyduje się na tę odważną, ale niezwykle korzystną metamorfozę.

Krótkie cięcie to hit nadchodzących sezonów

Mowa oczywiście o krótkim, cieniowanym cięciu nawiązującym do kultowego pixie cut, które święciło triumfy w latach 90. Dzisiejsza interpretacja tej fryzury jest jednak o wiele subtelniejsza. Wyróżnia się dłuższą partią na czubku głowy, miękko opadającymi kosmykami wokół twarzy oraz delikatnym wycieniowaniem. Taka forma doskonale maskuje oznaki zmęczenia, eksponuje kości policzkowe i dodaje twarzy promienności.

Ogromną zaletą tego cięcia jest prostota stylizacji. Aby uzyskać odpowiednią objętość i naturalny wygląd, wystarczy odrobina pianki lub pasty modelującej. To rewelacyjna opcja dla kobiet po 50-tce pragnących wyglądać świeżo, stylowo i młodziej, bez konieczności spędzania mnóstwa czasu na układaniu włosów.

