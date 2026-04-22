Hitowa fryzura z lat 90. znów jest w modzie. Kobiety po 50-tce ją pokochają

Julia Mościńska
2026-04-22 9:53

Moda lubi zataczać koło, a trendy z lat 90. wracają dziś w odświeżonej, bardziej eleganckiej odsłonie. Dotyczy to nie tylko ubrań, ale też fryzur, które ponownie trafiają na salony i na dojrzałe głowy. Jedna z nich jeszcze kilkanaście lat temu kojarzyła się z młodością, luzem i odwagą w stylizacji. Dziś wraca w subtelniejszej wersji i, co najważniejsze, potrafi wizualnie odjąć nawet kilka lat, szczególnie kobietom po 50. roku życia.

Powrót kultowej fryzury. Pixie cut znów na topie

Obecne trendy często nawiązują do minionych dekad, ale w bardziej nowoczesnym i dopracowanym wydaniu. Dzięki temu klasyczne cięcia ponownie zyskują na popularności, stając się świetną propozycją także dla dojrzałych kobiet. Fryzura, która niegdyś kojarzyła się z młodzieńczym buntem i swobodą, teraz wraca w łagodniejszej formie. Okazuje się doskonałym wyborem dla pań w średnim wieku, ponieważ skutecznie odmładza i odświeża wizerunek. Współczesna wersja tego cięcia wyróżnia się delikatnym cieniowaniem, co optycznie unosi rysy twarzy i dodaje włosom pożądanej objętości. Co więcej, to rozwiązanie niezwykle praktyczne – codzienne układanie nie zajmuje wiele czasu, co z pewnością docenią kobiety ceniące styl i wygodę.

W latach 90. takie cięcie było synonimem nowoczesności i niezależności. Decydowały się na nie popularne aktorki, piosenkarki oraz kobiety, które stawiały na modny, a zarazem swobodny wygląd. Z czasem jednak fryzurę tę uznano za zbyt ekstrawagancką i wymagającą, przez co ustąpiła miejsca dłuższym, klasycznym upięciom. Obecnie obserwujemy jej wielki powrót, ale w odmienionej, lżejszej formie, idealnie dopasowanej do potrzeb dojrzałych pań.

Zobacz galerię: Fryzury na wesele 2026 dla długich i krótkich włosów. Są wygodne, pasują do większości stylizacji i można zrobić je w domu

fryzury - wesele
Galeria zdjęć 16

Pixie cut: idealne cięcie dla dojrzałych kobiet

Eksperci od stylizacji włosów są zgodni – dobrze dobrane i wykonane cięcie potrafi zdziałać cuda. Optycznie unosi rysy twarzy, dodaje cienkim pasmom objętości i sprawia, że cała sylwetka nabiera lekkości. To właśnie z tego powodu coraz więcej kobiet po 50. roku życia decyduje się na tę odważną, ale niezwykle korzystną metamorfozę.

Krótkie cięcie to hit nadchodzących sezonów

Mowa oczywiście o krótkim, cieniowanym cięciu nawiązującym do kultowego pixie cut, które święciło triumfy w latach 90. Dzisiejsza interpretacja tej fryzury jest jednak o wiele subtelniejsza. Wyróżnia się dłuższą partią na czubku głowy, miękko opadającymi kosmykami wokół twarzy oraz delikatnym wycieniowaniem. Taka forma doskonale maskuje oznaki zmęczenia, eksponuje kości policzkowe i dodaje twarzy promienności.

Ogromną zaletą tego cięcia jest prostota stylizacji. Aby uzyskać odpowiednią objętość i naturalny wygląd, wystarczy odrobina pianki lub pasty modelującej. To rewelacyjna opcja dla kobiet po 50-tce pragnących wyglądać świeżo, stylowo i młodziej, bez konieczności spędzania mnóstwa czasu na układaniu włosów.

Zobacz też: Koniec ery szerokich spodni. Jesienią 2026 na ulice powróci ten konkretny fason jeansów

