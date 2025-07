Hity koreańskiej pielęgnacji – wszystkie kupisz w niższych cenach w drogeriach Super-Pharm

Według Koreanek oczyszczanie skóry to jeden z najważniejszych etapów w codziennym rytuale dbania o urodę. By skóra mogła być pełna blasku trzeba najpierw zadbać o dokładne pozbycie się z jej powierzchni wszelkich zanieczyszczeń, nadmiaru sebum i makijażu oraz przywrócenie równowagi pH skóry. Tak przygotowana skóra lepiej będzie chłonęła składniki aktywne, maksymalizując ich pozytywny wpływ na skórę. Kolejny krok, to wybór skrojonych na miarę jej potrzeb składników pielęgnacyjnych – Koreanki są fankami nawilżającego kwasu hialuronowego, złuszczających kwasów, łagodzącego niacynamidu, rozjaśniającej witaminy C i kojącej wąkroty azjatyckiej. Ostatnim etapem koreańskiej pielęgnacji jest dbałość o nawilżenie i ochronę przed słońcem i negatywnymi czynnikami zewnętrznymi. Podpowiadamy, które koreańskie marki i produkty wpisać na swoją beauty wish listę. Wszystkie kupisz teraz w super cenach w drogeriach Super-Pharm.

CZYSTA SKÓRA

Medicube Zero Foam Cleanser, zaawansowany preparat do codziennego oczyszczania skóry twarzy, zaprojektowany w formie pieniącej się pasty. Produkt ten skutecznie usuwa zanieczyszczenia, zachowując jednocześnie naturalną równowagę skóry. Jego unikalna formuła, wzbogacona o ekstrakty roślinne, sprawia, że jest odpowiedni dla każdego typu cery. Zawiera ekstrakt z kwiatów kamelii japońskiej (wykazuje silne właściwości antyoksydacyjne i przeciwstarzeniowe, wspomaga regenerację skóry oraz poprawia jej teksturę, nadając jej gładkość i elastyczność), ekstrakt z portulaki pospolitej (znany ze swoich właściwości przeciwutleniających, przeciwzapalnych i kojących. Skutecznie łagodzi podrażnienia i wspomaga procesy regeneracyjne skóry) oraz ekstrakt z kwiatów pomarańczy bogaty w witaminy A, B, C i E (chroni skórę przed stresem oksydacyjnym, wzmacniając jej naturalne mechanizmy obronne).

Anua Heartleaf Pore Control Cleansing Oil delikatnie i skutecznie oczyszcza skórę twarzy, usuwając nawet najbardziej uporczywy makijaż, sebum i zanieczyszczenia. Formuła oparta na starannie dobranych olejach roślinnych, takich jak: bogaty w witaminę E olej z nasion słonecznika (działa antyoksydacyjnie, chroniąc skórę przed szkodliwym działaniem wolnych rodników), olej makadamia (nawilża i zmiękcza skórę, tworząc na niej delikatny, ochronny film), olej z pestek winogron (zawiera antyoksydanty, które pomagają w walce z oznakami starzenia) oraz olej jojoba (reguluje pracę gruczołów łojowych, matuje skórę i zapobiega powstawaniu zaskórników).

PIELĘGNACJA - LICZY SIĘ NATURALNA MOC SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH

Mediheal jest liderem na wymagającym koreańskim rynku masek kosmetycznych. Wywodzi się z prestiżowej szkoły medycznej na Uniwersytecie w Seulu, a produkty przez nią proponowane są opracowywane przez biotechnologów i dermatologów. Marka promuje ideę domowego spa, w którym efekt pięknej cery można uzyskać bez konieczności zabiegu chirurgicznego. Maski, z których słynie marka zawierają nowoczesne i bardzo skuteczne składniki, jak np. stymulujący odnowę komórkową kompleks DNA, AA2G – aktywną formę witaminy C, która aktywuje się dopiero w kontakcie ze skórą twarzy, działający przeciwstarzeniowo glutation, N.M.F – naturalną substancję wytwarzaną przez skórę, aby zachować jej właściwe nawilżenie czy heksapeptyd-8 acetylu – innowacyjną alternatywę dla botoksu. W promocyjnej cenie kupisz teraz 20% taniej np. Mediheal Collagen Essential. To doskonała maska wzbogacona o kolagen i aminokwasy. Rozpuszczalny kolagen działa intensywnie, ujędrniając i napinając skórę, co przyczynia się do redukcji widoczności zmarszczek i poprawy elastyczności. Aminokwasy natomiast zapewniają odpowiedni poziom nawilżenia, przywracając skórze jej naturalny blask oraz poprawiając jej elastyczność.

W przypadku skóry potrzebującej nawilżenia i regeneracji sprawdzi się Biodance Hydro Cera-nol Real Deep Mask. Ta wyjątkowa, dwuczęściowa maska hydrożelowa została stworzona, aby zapewnić skórze intensywne nawilżenie i regenerację. Jej formuła bogata w składniki aktywne działa kompleksowo, poprawiając elastyczność i dodając zdrowego blasku. Zawiera nisko cząsteczkowy kwas hialuronowy wiąże wodę w skórze, zapewniając długotrwałe nawilżenie i poprawiając jej elastyczność, pantenol przyspieszający proces regeneracji, łagodzący podrażnienia i zaczerwienienia oraz wodę lodowcowa, która koi i przywraca skórze miękkość. Wzmocnienie bariery ochronnej zapewniają ceramidy - odbudowują naturalną barierę hydrolipidową skóry, chroniąc ją przed utratą wilgoci i szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.

OCHRONA & NAWILŻENIE

TOCOBO to kombinacja nauki i tradycji dla zdrowej i pięknej skóry oferująca innowacyjne rozwiązania w zakresie pielęgnacji skóry z zaawansowanymi formułami, naturalnymi składnikami i naciskiem na zdrowie skóry. Ich spersonalizowane produkty dopasowane są do różnych problemów skórnych, umożliwiając dopasowanie rutyny pielęgnacyjnej do swoich potrzeb. Tocobo Cotton Soft Sun Stick to delikatny sztyft ochronny, który oferuje wysoką ochronę przed promieniowaniem UV (SPF50+ PA++++). Jego jedwabista konsystencja sprawia, że aplikacja jest przyjemna, a zawartość ekstraktu z bawełny i kompleksu ziołowego nawilża oraz łagodzi wrażliwą skórę. Doskonały do codziennej pielęgnacji każdego rodzaju skóry, szczególnie wrażliwej. Produkty tej marki do 3.08.2025 kupisz 30% taniej.

Mleczko przeciwsłoneczne Missha All Around Safe Block Soft Finish Sun Milk SPF50+/PA+++ do codziennego stosowania z odświeżającą i lekką formułą to kolejny produkt obok, którego nie można przejść obojętnie. Szybko się wchłania i zapewnia komfortowe wykończenie bez uczucia lepkości, połysku i białego nalotu. Dodatkowo natychmiast rozświetla koloryt skóry i chroni przed szkodliwymi czynnikami środowiskowymi. Dodatkowo nawilża i odżywia skórę, zapewniając jej zdrowy wygląd. Odpowiednie do każdego typu skóry. Produkty całej marki kupisz teraz 25% taniej.

Moee Waterproof Sun Cream SPF50 PA++++ to kolejny produkt zapewniający zaawansowaną ochronę przeciwsłoneczną. To idealne rozwiązanie dla osób aktywnych, ceniących sobie skuteczną ochronę przed szkodliwym promieniowaniem UV, a jednocześnie dbających o zdrowy i promienny wygląd skóry. Formuła kremu jest odporna na wodę i pot, co czyni go idealnym wyborem na plażę, basen, uprawianie sportów i inne aktywności na świeżym powietrzu. Dzięki zawartości polisacharydów z grzyba śnieżnego i ekstraktu z ogórecznika, krem głęboko nawilża, regeneruje i poprawia elastyczność skóry. Działa też antyoksydacyjne i łagodząco - ekstrakt z liści karczocha chroni skórę przed stresem oksydacyjnym i zanieczyszczeniami, a ekstrakt z owsa łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia oraz rozjaśnia przebarwienia, wzmacnia barierę ochronną skóry i reguluje wydzielanie sebum (niacynamid), a obecne w nim polisacharydy z grzyba śnieżnego działają jak naturalny kwas hialuronowy, wygładzając drobne linie.

Magic Beauty Shroom Essence to rewolucyjny produkt w pielęgnacji skóry, który w 100% wykorzystuje wegański ekstrakt z grzyba śnieżnego (Tremella fuciformis) jako główny składnik. Ten zaawansowany eliksir adaptogenny przenika w głąb skóry, dostarczając intensywnego nawilżenia i poprawiając elastyczność. Dzięki niezwykłym właściwościom polisacharydów, Magic Beauty Shroom Essence działa silniej niż kwas hialuronowy, zapewniając jędrniejszą i bardziej promienną skórę bez widocznych drobnych linii i zmarszczek. Preparat przenika do głębszych warstw skóry, zapewniając długotrwałe nawilżenie, redukuje widoczność drobnych linii i zmarszczek dzięki wysokiej zawartości beta-glukanu. Przeszedł proces tradycyjnej dekokcji, dzięki czemu jest świetną alternatywą dla kwasu hialuronowego. Produkty marki Chasin Rabbits możesz kupić w Super-Pharm 30% taniej.