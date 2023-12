Hollywood Hair z nową linią produktową My Hair Spa

Totalne last minute prezentowe. Kosmetyczne zestawy dla miłośników pielęgnacji

Hollywood Hair to nie tylko usługa przedłużania włosów, ale także własne suplementy, kosmetyki i akcesoria do pielęgnacji. W portfolio firmy znajduje się obecnie około stu produktów. Marka z myślą o klientkach, poszerzyła swoją ofertę o nową linię My Hair Spa.

- Z radością informujemy, że prace nad naszą nową linią kosmetyków do włosów My Hair Spa zakończyły się sukcesem i kobiety już mogą z nich korzystać. Na tym nie koniec. Ciągle pracujemy nad rozwojem naszego portfolio produktów, aby sprostać stale rosnącym oczekiwaniom pań. W końcu każda z nich pragnie mieć piękne i zdrowe włosy, a my chcemy im w tym pomóc. Sądząc po licznych zapytaniach, wierzymy, że nasza nowa linia spotka się z pozytywnym odbiorem na rynku - mówi Klaudia Duszyńska, założycielka Hollywood Hair.

W ramach nowej linii produktowej Hollywood Hair oferuje szampony i odżywki nawilżające, przeciw wypadaniu włosów czy dedykowane konkretnym kolorom włosów. Pomogą one zadbać nie tylko o ich wygląd, ale również kondycję. Marka do swojej oferty wprowadziła też profesjonalną suszarko-lokówkę służącą do modelowania włosów. Posiada ona regulowaną temperaturę pracy oraz funkcje zimnego nawiewu. Produkty od Hollywood Hair można nabyć w firmowym sklep on-line marki. Sieć prowadzi także sprzedaż w całej Europie za pośrednictwem platformy Amazon.

W planach Hollywood Hair jest rozwój sieci salonów i otwieranie kolejnych punktów na mapie Polski i poza jej granicami. Ambicją firmy jest to, aby stała się ona brandem rozpoznawalnym na całym świecie. Już w przyszłym roku marka rozpocznie ekspansję na rynku w Wielkiej Brytanii, a pierwszy salon działający pod jej szyldem, pojawi się w Londynie, co pozwoli na jeszcze większe skalowanie biznesu i wzrost liczby klientek.

- To już oficjalna informacja - w 2024 r. przyspieszamy naszą ekspansję zagraniczną. Po Hiszpanii przyszedł czas na Wielką Brytanię. Nasz brand Hollywood Hair, mający ambicję, aby stać się marką globalną, wejdzie na rynek brytyjski. Mogę zdradzić, że w planach jest stworzenie tam sieci salonów podobnej do tej funkcjonującej w Polsce. Przyznaję, że wybór Wielkiej Brytanii i Londynu na naszą pierwszą tamtejszą lokalizację nie był przypadkowy. Mamy wiele klientek z Wielkiej Brytanii, teraz nie będą musiały latać do Polski - podkreśla Klaudia Duszyńska, założycielka Hollywood Hair.

Wkrótce na rynku pojawi się również aplikacja stworzona przez Hollywood Hair. Będzie to pierwsza tego typu aplikacja, jeśli chodzi o salony beauty i przedłużania włosów. Powstaje ona przy zastosowaniu sztucznej inteligencji oraz technologii rozszerzonej rzeczywistości.

Przewiduje się, że tzw. rynek Hair Care na całym świecie wygeneruje przychód w wysokości 91,23 mld USD w 2023 roku. Branża ta będzie odnotowywać roczną stopę wzrostu na poziomie 2,79% (CAGR 2023-2028).

