I'a a Barbie Girl. Pielęgnacja inspirowana kultowym filmem i jeszcze bardziej kultową lalką

Świat od kilku tygodni mieni się we wszystkich odcieniach różu. A to za sprawą premiery filmu „Barbie”. Kultowa lalka powraca w wielkim stylu i zyskuje miano ikony… feminizmu. Ale nie zawsze tak było. Przez wiele lat pozostawała tak perfekcyjna i nienaganna, że kobiety się od niej odwróciły. Była obwiniana za promowanie ideału, który nie istnieje i negatywny wpływ na samoocenę, bo dziewczynki i kobiety zaczęły bardzo surowo oceniać swój wygląd. Współczesna lalka Barbie to reprezentantka kobiecości w każdym wymiarze! Lalki mają różne sylwetki, różne kolory skóry, zainteresowania i zawody. I to jest piękne!

PINK IS KING! CZYLI RÓŻOWA PIELĘGNACJA

Barbie kojarzymy głównie z nieskazitelnym makijażem, ale umówmy się… cerę też ma idealną. Bo dbanie o urodę, jak możemy się domyślać to dla niej prawdziwy rytuał. Serum, krem i maseczka to podstawa. Na jakie produkty postawiłaby Barbie?

Z pewnością na najbardziej różowe serum w drogerii, czyli YOSKINE SUPREME-VIT B12&C ZASTRZYK WITAMIN Odmładzające serum redukujące przebarwienia. Jego różowy kolor to zasługa naturalnej barwy witaminy B12 znanej z profesjonalnych dermokosmetyków. Ma fenomenalne właściwości regenerujące skórę, przyspiesza odnowę komórek i spowalnia proces fotostarzenia. Ponadto, łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia.

Gdyby jej cera była wyjątkowo delikatna, z upływem czasu pomogłoby jej walczyć też serum Sesderma SAMAY Serum przeciwstarzeniowe. Jego lekka i płynna konsystencja sprawia, że serum jest doskonałe jako pielęgnacja bazowa, a także poprawia przenikanie składników aktywnych w głąb skóry. Bioretinoidy działają w podobny sposób do retinoidów, dając efekt przeciwstarzeniowy, ale przy zapewnieniu wysokiego stopnia tolerancji przy skórze wrażliwej.

Spędzające sen z powiek naczynka próbowałaby zwalczyć za pomocą, np. CELIA KOLAGEN Przeciwzmarszczkowy krem na naczynka. Dzięki zawartości wyciągu z kasztanowca i oczaru zmniejsza zaczerwienienia i wzmacnia wrażliwą skórę naczynkową. D-panthenol i niacynamid intensywnie ją nawilżają i koją podrażnienia. Wzbogacony kolagenem wpływa na odbudowę struktury skóry, przez co wyraźnie spłyca zmarszczki.

SESJA PIĘKNOŚCI

Co zamiast kawy piłaby Barbie? Kolagen! Bo to najlepszy sojusznik młodości i utrzymania skóry w dobrej kondycji, jak np. Kolagenowa formuła piękna REMÉ, czyli kompozycja bioaktywnych peptydów kolagenowych VERSIOL® oraz witamin i minerałów, które wspierają zdrowie skóry, włosów i paznokci. Przynajmniej dwa razy w tygodniu Barbie ze swoimi przyjaciółkami umawia się na maseczkowy seans. Ich wybór? Maski w płachcie, np. HADA LABO TOKYO przecizmarszczkowo-ujędrniająca maska nawilżająca na tkaninie, która daje efekt jak kompres – z jednej strony zapewnia szybsze wchłanianie składników aktywnych, a z drugiej - pozwala zatrzymać je w skórze na dłużej.

JAK TA LALA!

Gdyby Barbie była prawdziwą kobietą, to proporcje jej ciała uniemożliwiałyby jej… poruszanie, a szyja nie utrzymałaby głowy. Dlatego nie traćmy głowy w pogoni za ideałem, a codzienną pielęgnację traktujmy jako dobrą zabawę i dobrze spędzony czas. Pod prysznic zabierz żel o kojącym zmysły zapachu, np. BARWA Frutto Fresco Marakuja + Karmel, który oprócz obłędnego zapachu dba o mikrobiom skóry. Wolisz tradycyjne kostki? Postaw na mydło Roger & Gallet Wellbeing Soap Rose o zapachu bergamotki połączonej z delikatną świeżością pąka róży damasceńskiej (znajdziesz je w drogeriach Super-Pharm). Po kąpieli od stóp do głów możesz wmasować olejek NUXE HUILE PRODIGIEUSE® FLORALE. To prawdziwa oda do kobiecości, która swoją zmysłowość zawdzięcza słodkiemu i świeżemu zapachowi.

A gdybyś uznała, że Twoja skóra potrzebuje odrobinę koloru (nawet Barbie wie, że opalanie jest passe!), postaw na DAX SUN MAUI Krem samoopalający, który nadaje skórze piękny koloryt, a jednocześnie dba o jej dobrą kondycję.

HI, BARBIE!

Usta w intensywnym kolorze różu i precyzyjnie podkreślone spojrzenie to znak rozpoznawczy Barbie. Im więcej różu i koloru, tym lepiej. Ale Ty śmiało postaw na makijaż, w którym czujesz się najlepiej, bo to właśnie wtedy jesteś najpiękniejszą Barbie - sobą! Możesz zdecydować się zarówno na Barbie total look, jak i na jego delikatniejszą wersję. Co Ci się przyda? Różowy balsam pielęgnujący usta, np. EISENBERG Paris BAUME FUSION BALSAM FUSION czy błyszczyk do ust PERFECTA JUICY LIP GLOSS zapewniający mega połysk. Magnetyczne spojrzenie zagwarantuje MAYBELLINE New York The Falsies® Surreal Mascara zwiększa objętość rzęs aż do 10x! A jeśli chcesz poprawić kondycję swoich rzęs regularnie aplikuj CASHMERE LASH BROW Wzmacniające serum do brwi i rzęs, które dzięki zawartości najwyższej jakości składników skutecznie wzmacnia rzęsy i brwi. Innowacyjny peptyd pobudza i odżywia rzęsy, wpływając na poprawę ich wzrostu oraz gęstości. Aloes z pantenolem nawilżają, poprawiają strukturę naskórka, zapewniając rzęsom i brwiom odpowiednią pielęgnację wraz z odżywieniem.

