Idealna regeneracja na słoneczne dni

Choć pielęgnujemy ją przez cały rok, to właśnie latem skóra często potrzebuje wyjątkowej troski. Po miesiącach wahań temperatur i suchego powietrza bywa odwodniona, poszarzała i bardziej podatna na niedoskonałości. Brak odpowiedniego nawilżenia sprawia, że traci sprężystość, a zmarszczki stają się bardziej widoczne. Dlatego warto sięgnąć po kosmetyki o działaniu nawilżającym, normalizującym i liftingującym. Nie zapominajmy też o szyi i dekolcie – latem częściej je odsłaniamy, a skóra w tych miejscach jest cieńsza i szybciej traci jędrność. Oto produkty, które sprawią, że Twoja skóra rozbłyśnie latem na nowo!

KREMOWE OCZYSZCZENIE

EISENBERG Paris PURIFYING MASK to idealne rozwiązanie dla skóry tłustej i mieszanej, która potrzebuje oczyszczenia i przywrócenia równowagi. Kremowa maseczka z glinką zieloną, kaolinem i ekstraktem z rozmarynu skutecznie redukuje nadmiar sebum, zwęża pory i zapobiega nieestetycznemu błyszczeniu się skóry. Formuła Trio-Moleccular® wzmacnia procesy regeneracji, dotlenia komórki i wygładza cerę. Już po pierwszym użyciu skóra jest stonizowana, matowa, a pory wyraźnie zmniejszone. Maseczkę można także stosować punktowo jako szybkie SOS na niedoskonałości. To luksusowa pielęgnacja, która przywraca skórze świeży, zdrowy wygląd — idealny na pierwsze słoneczne dni lata.

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris PURIFYING MASK, 399 zł/75 ml/sephora.pl

GŁĘBOKIE NAWILŻENIE

EISENBERG Paris ALL-OVER MOISTURISING MASK ALL-OVER MOISTURISING MASK EISENBERG PARIS to żelowa maseczka, która natychmiast koi i intensywnie nawilża skórę, przywracając jej naturalną równowagę i świeżość. Dzięki zawartości kwasu hialuronowego błyskawicznie gasi pragnienie skóry, a ekstrakty z krasnorostów łagodzą, usuwają toksyny i przywracają właściwe pH. Formuła Trio-Molecular® wspiera regenerację, dotlenia i ujędrnia, sprawiając, że cera odzyskuje zdrowy, promienny wygląd. Maseczka doskonale wygładza, poprawia elastyczność i przywraca komfort nawet najbardziej odwodnionej skórze. To idealny kosmetyk, by po upalnym dniu w letnim słońcu przywrócić cerze świeżość, miękkość i naturalny blask.

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris ALL-OVER MOISTURISING MASK, 399 zł/75 ml/sephora.pl

UJĘDRNIENIE TWARZY

EISENBERG Paris FACE REFINING SERUM to lekkie, żelowe serum o intensywnym działaniu modelującym i ujędrniającym. Dzięki zawartości wyciągu z kakaowca i kofeiny skutecznie eliminuje miejscową kumulację tłuszczu, przywracając skórze sprężystość i wyraźnie poprawiając owal twarzy. Glaucyna przeciwdziała wiotczeniu skóry, ogranicza powstawanie nowych komórek tłuszczowych i stymuluje syntezę kolagenu. Formuła Trio-Moléculaire® wspiera regenerację, dotlenienie i poprawę struktury skóry, zapewniając jej świeży, wypoczęty wygląd. To idealny produkt na sezon letni, kiedy skóra potrzebuje lekkości, energii i subtelnego wymodelowania po słonecznych dniach.

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris FACE REFINING SERUM, 495 zł/50 ml/sephora.pl

MŁODSZA SZYJA, GŁADKI DEKOLT I BIUST

EISENBERG PARIS NECK, BUSTLINE AND BREAST CREAM to luksusowy krem do pielęgnacji szyi, dekoltu i biustu, który zapewnia ujędrnienie, lifting i intensywne wygładzenie. Dzięki swojej aksamitnej, nietłustej konsystencji błyskawicznie się wchłania, pozostawiając skórę jedwabiście miękką i doskonale nawilżoną. To kompleksowa kuracja przeciwstarzeniowa, która pomaga zachować młodzieńczy wygląd i witalność skóry od podbródka aż po linię biustu. Opatentowana Formuła Trio-Molecular® wspiera regenerację, stymuluje i dotlenia komórki, intensyfikując działanie aktywnych składników. Ekstrakt z komórek macierzystych lotosu japońskiego, kwas hialuronowy o niskiej masie cząsteczkowej oraz wyciąg ze skrzypu polnego dbają o jędrność, elastyczność i głębokie odżywienie skóry. To idealny rytuał pielęgnacyjny na letnie dni.

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris NECK, BUSTLINE AND BREAST CREAM, 749 zł/100 ml/sephora.pl