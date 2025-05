Idealne klapki i sandały? Sprawdź, co będzie w modzie!

Ipanema to nie tylko modny dodatek, ale przede wszystkim wygodne i trwałe obuwie, łączące styl i wygodę z troską o środowisko. Wszystkie modele są w 100% wegańskie, w 100% nadają się do recyklingu i powstają we własnych fabrykach marki, która dba o redukcję zużycia wody i energii oraz zmniejszanie pozostawianego śladu węglowego. Japonki, klapki i sandały Ipanema wykonane są z miękkiego i elastycznego materiału PVC, który idealnie dopasowuje się do stopy. Są lekkie i wygodne, dzięki czemu można je nosić przez wiele godzin bez uczucia zmęczenia. Wyróżnia je także wysoka jakość i trwałość oraz większa wytrzymałość na ścieranie i uszkodzenia. Są ponadto odporne na wodę, co sprawia, że świetnie sprawdzają się na plaży, basenie czy w wilgotnym klimacie. Design to zaś efekt inspiracji brazylijskim stylem życia, tamtejszą kulturą, modą i naturą, w efekcie czego każda kolejna kolekcja to cała feeria barw, oryginalne wzory i ciekawe printy!

Japonki Ipanema – nie tylko na plażę!

Japonki Ipanema są idealnym wyborem na każdy ciepły dzień. Sprawdzą się na plaży i nad basenem, ale też podczas spaceru nadmorską promenadą. W zależności od modelu pasują do bikini, letniej sukienki czy lnianych szortów. W każdej swobodnej, letniej stylizacji będą stanowiły modny i wygodny dodatek. Klasyczne japonki? Gładkie, z cienkimi paskami i widocznym logo? Takie właśnie są Clas Brasil Fem występujące aż w kilkunastu kolorach – od beżowego, przez różowy po czarny. Japonki Anat Lolita Fem to także klasyczny model, jednak wyróżniają go błyszczące paski ozdobione brokatem i metaliczne logo, co sprawia, że są niczym letnia biżuteria dla stóp. Animal Print Fem to natomiast najlepszy wybór dla fanek zwierzęcych motywów – od tygrysich cętek po pasy zebry, a Anat Nature Fem to hołd dla natury: wyróżnia je roślinny print i paski z delikatnymi, eleganckimi zdobieniami.

Klapki Ipanema – komfortowe lato!

Klapki Ipanema zapewniają komfort nawet przy długim noszeniu. Ponieważ lepiej ‘trzymają’ stopę, stanowią doskonały wybór na wiosenne i letnie spacery. Diversa Slide AD mają szerokie paski, które przechodzą przez stopę, zapewniając wygodę. Kolory? Biały, czarny i dwa odcienie różu. Klapki Street Fem charakteryzują się zaś minimalistycznym designem z szerokimi paskami ułożonymi w kształt litery "X". Ten zewnętrzny posiada wytłoczoną teksturę, co nadaje im unikalny wygląd. A dla kobiet, które latem nie chcą rezygnować z butów na koturnie, najlepszym wyborem będą klapki High Fashion Slide Fem. Charakteryzują się one krzyżującymi się paskami w zwierzęcy deseń oraz wysoką podeszwą typu platforma. Sprawdzą się zarówno w casualowych, jak i bardziej eleganckich stylizacjach.

Sandały Ipanema – klasyczne lub z dekoracyjnym detalem!

Sandały to podstawa wiosenno-letniej garderoby. Lekkie i przewiewne, a przy tym wygodne i funkcjonalne. Każdy z modeli Ipanema ma swój unikatowy wyróżnik, dzięki czemu każda kobieta znajdzie tu propozycję idealnie współgrającą z jej gustem. Zwolenniczki lekkich sandałków powinny zwrócić uwagę Class Brilha Fem. To model japonek, ale z zapięciem wokół kostki. Subtelny design w tym przypadku zyskuje wyjątkowy charakter dzięki pięknie połyskującym paskom. Class Conecta Fem mają podobną konstrukcję, ale w ich przypadku wzrok przyciąga dekoracja z przeplatanych kulek, a Class Stylish Sandal Fem wyróżnia zdobienie w metalicznym kolorze przypominające biżuterię. Walk Sandal Fem to zaś sandałki z cienkimi paskami oplatającymi stopę. Połączenie gładkiej oraz wytłaczanej faktury zapewnia ciekawy efekt. Lekko podwyższona podeszwa gwarantuje komfort chodzenia, a casualowy styl gwarantuje, że będą pasowały do wielu letnich zestawów.

i Autor: materiały prasowe Ipanema

i Autor: materiały prasowe Ipanema

i Autor: materiały prasowe Ipanema