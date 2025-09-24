Idealne prezenty na Dzień Chłopaka 2025

Prada Paradigme, 690zł/100ml

Prada Paradigme to nowoczesny, ambrowo-drzewny zapach dla mężczyzn, który łączy świeżość kalabryjskiej bergamotki i lekkich piżm z kwiatowo-różanym akcentem geranium oraz głębią balsamu peruwiańskiego, żywicy benzoesowej i drewna gwajakowego. Stworzony z myślą o mężczyznach poszukujących własnej drogi i odważnych w łamaniu schematów, oferuje intensywność, elegancję i zmysłowość w nowej, odwróconej konstrukcji kompozycji zapachowej. Paradigme, z twarzą Toma Hollanda, symbolizuje wolność wyboru i autentyczność, a jednocześnie powstaje w duchu odpowiedzialności – z wykorzystaniem składników z certyfikowanych źródeł i zrównoważonych opakowań.

i Autor: Prada/ Materiały prasowe

YSL MYSLF, 719zł/100ml

MYSLF to woda perfumowana dla mężczyzn od marki YSL, która odzwierciedla nowe spojrzenie na koncept męskości. To zapach autentyczny, świadomy siebie i bezkompromisowy – dumny, łamiący stereotypy i stanowiący symbol samoświadomości oraz akceptacji. Kompozycja łączy klasyczne nuty drzewne z unikatowymi w męskiej perfumerii akcentami kwiatowymi, tworząc harmonijną i wyrazistą całość.

i Autor: YSL/ Materiały prasowe

Biotherm, FORCE SUPREME FORCE SUPREME FACE RESHAPER, KREM DLA MĘŻCZYZN MODELUJĄCY KONTUR TWARZY I REDUKUJĄCY ZMARSZCZKI, 435,00zł/ 50 ML

Luksusowa pielęgnacja przeciwstarzeniowa – kosmetyk dla mężczyzn, który ujędrnia, wygładza i dodaje skórze witalności. Łączy regenerujący Biotech Plankton™ i energetyzującą kreatynę z innowacyjnym składnikiem Men Neo-Proksylan o silnych właściwościach anti-aging. Lekka, nieklejąca formuła zapewnia komfort i aksamitną miękkość, skutecznie zwalczając pięć oznak starzenia się skóry.

i Autor: Biotherm/ Materiały prasowe

Kiehl’s Facial Fuel Energizing Moisture Treatment for Men - Krem nawilżający dla mężczyzn. 179,00zł/75ml

Krem nawilżający dla mężczyzn budzi zmęczoną i poszarzałą skórę. Zawiera ekstrakt z kasztanowca i soi oraz witaminę C i witaminę E. Ożywia i dodaje skórze energii, nadając jej zdrowy, wypoczęty wygląd.

i Autor: Kiehl’s/ Materiały prasowe

L'ORÉAL PARIS MEN EXPERT Hydra Energetic, Serum do twarzy, z Witaminą C. 79,99zł/30ml

Wysoce skoncentrowane serum z 10% zawartością czystej witaminy C, znanego antyoksydantu rekomendowanego przez specjalistów dermatologii, intensywnie regeneruje zmęczoną i pozbawioną blasku skórę. Idealnie sprawdzi się w codziennej pielęgnacji męskiej skóry, zapewniając jej zdrowy wygląd i optymalne nawilżenie. Serum

działa wielokierunkowo: rozświetla cerę, wygładza powierzchnię skóry i zmniejsza pory, głęboko nawilża zapewniając uczucie komfortu przez długi czas. Jego lekka formuła łatwo wnika w skórę, nie pozostawiając tłustych śladów ani uczucia lepkości. Produkt został przetestowany dermatologicznie, zapewniając bezpieczeństwo i skuteczność.

i Autor: L'Oreal Paris/ Materiały prasowe

L’Oréal Paris Men Expert Barber Club, 50,99zł/50ml

Barber Club od Men Expert to gama przeznaczona specjalnie dla mężczyzn dbających o pielęgnację brody. Gama Barber Club oferuje produkty, które nie tylko odżywiają i pielęgnują zarost, ale także długotrwale nawilżają skórę. Krem o delikatnej konsystencji pomaga ułożyć brodę, nadając jej zadbany i naturalny wygląd. Zawiera 9% polimeru zwiększającego grubość włosa, co daje widoczny efekt zwiększenia objętości brody. Formuła nawilżająca zapewnia głębokie 24h odżywienie brody oraz skóry twarzy, nie pozostawiając tłustej warstwy.