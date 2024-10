Idealne trio dla Twojej skóry

Temat przebarwień wraca każdej jesieni jak bumerang. Promieniowanie UV, które latem jest najwyższe, stymuluje produkcję melaniny, czyli barwnika w skórze. To naturalny proces obronny, ale gdy dochodzi do jej nadprodukcji, wówczas pojawiają się ciemne i trudne do usunięcia plamy. W efekcie skóra ma nierównomierny koloryt, co optycznie dodaje nam nawet więcej lat niż nowe zmarszczki! Aby zapomnieć o tego typu problemach, warto sięgnąć po produkty z linii Pure White EISENBERG Paris. W jej skład wchodzą kosmetyki, których celem jest rozświetlenie skóry, wyrównanie jej kolorytu, redukcja przebarwień oraz ogólna poprawa jej wyglądu. W skład produktów wchodzą unikalne ekstrakty roślinne, antyoksydanty oraz kwas hialuronowy, czyli wszystko to, czego potrzebujemy, by wreszcie mieć cerę bez skazy. Oto trzy z nich, które warto włączyć do jesiennej pielęgnacji już teraz.

INTENSYWNA KURACJA

EISENBERG Paris BRIGHTENING CORRECTOR nie tylko zwalcza przebarwienia, ale również zapewnia skórze twarzy, szyi i dekoltu intensywny blask. Połączenie zintensyfikowanej zawartości składników aktywnych z formułą Trio-Molecular® wpływa na poprawę kolorytu skóry i sprawia, że jest ona pięknie rozświetlona. Formuła kosmetyku opiera się na wysokiej zawartości wyciągu z kwiatów stokrotki pospolitej oraz witaminy C. Dzięki temu skutecznie wpływa na jednolite wydzielanie melaniny, co zapobiega pojawianiu się plam pigmentacyjnych oraz pomaga w uzyskaniu równomiernego kolorytu. Serum zawiera także witaminę E, która zapobiega negatywnemu wpływowi światła i utlenianiu komórek, a także wygładza, nawilża oraz redukuje zmarszczki.

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris BRIGHTENING CORRECTOR 519 zł/50 ml/sephora.pl

ROZŚWIETLAJĄCA MASKA

EISENBERG Paris RELAXING CREAM MASK to kosmetyk doskonały dla poszarzałej cery, także z przebarwieniami. Intensywnie nawilżająca kremowa maseczka, już od pierwszego zastosowania przywraca nadzwyczajnie rozświetlenie cery. Skutecznie współdziałające składniki aktywne razem w połączeniu z formułą Trio-Molecular® ujednolicają koloryt cery i walczą z przebarwieniami. Maska zawiera bisabolol oraz olej z dzikiej róży, które niwelują napięcia twarzy. Dodatkowo w składzie kosmetyk ma też drobinki miki, które optycznie ukrywają niedoskonałości i nadają cerze promienny wygląd. Maskę najlepiej stosować 1-2 razy w tygodniu, aplikując grubszą warstwę na twarz, szyję i dekolt na około 20 minut. Może być również stosowana jako maska na noc.

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris RELAXING CREAM MASK 479 zł/75 ml/sephora.pl

OCHRONA NA CO DZIEŃ

Aby nie tylko mieć promienną skórę, ale i zapobiec nawrotom przebarwień, niezbędne jest stosowanie kremów z filtrem. EISENBERG Paris DAY CREAM SPF50 dzięki swojej innowacyjnej technologii i zastosowaniu składników aktywnych doskonale sprawdza się w codziennej pielęgnacji. Ten produkt to połączenie skutecznych filtrów przeciwsłonecznych najnowszej generacji oraz witaminy E, która wzmacnia ich właściwości, chroni, a także działa antyoksydacyjnie. Wyciąg z kwiatów stokrotki pospolitej i witamina C zapobiegają powstawaniu brązowych plam, pozwalając uzyskać jednolitą i rozświetloną cerę. Krem może być stosowany jako baza pod makijaż. Fantastycznie się wchłania oraz nie zawiera perfum ani barwników.

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris DAY CREAM SPF50 539 zł/50 ml/sephora.pl

i Autor: materiał prasowy EISENBERG