Idealnie nawilżone usta na lato? Wyrazisty i soczysty kolor

„Olejek do ust od zawsze zajmuje miejsce gdzieś pomiędzy kategorią produktów do pielęgnacji i tych do makijażu. Zawsze dostajesz jeden benefit: albo połysk, albo kolor – nigdy razem. Olejek Lipglass Cushion w końcu zapewnia obydwie te korzyści w tym samym czasie” — mówi Romero Jennings, M·A·C Global Director of Makeup Artistry. „Sięgam po niego, gdy chcę osiągnąć efekt wyraźnie podkreślonych ust, jednocześnie nawilżonych z lekkim, nieklejącym się wykończeniem”.

Mocno napigmentowana i niesamowicie lśniąca innowacyjna formuła wyjątkowo nasyca usta intensywnym kolorem jak pomadka, a także zapewnia im komfort jak olejek. Dzięki 72-godzinnemu nawilżeniu koi usta, jednocześnie nadając im wielowymiarowy kolor. Oprócz tego formuła zmieniająca się z żelu w olejek zawiera olej ze słodkich migdałów, który zmiękcza i wygładza usta. Pigment jak z pomadki, blask błyszczyka i właściwości pielęgnujące balsamu. Wszystko dla twoich ust.

„Uwielbiam to, jak łatwo się z tym produktem pracuje” — dodaje Jennings. „Obrysowuję usta pasującą kolorystycznie kredką, a następnie aplikuję Lipglass Cushion jako topper, aby usta zyskały wielowymiarowy, pełny look bez konieczności zbytniego blendowania. Niemniej jednak minimalna doza blendowania jest ważna dla mnie jako makijażysty, ponieważ oznacza to stabilność, spójność i łatwość w aplikowaniu formuły. Produkt ten zdecydowanie ułatwia wykonanie makijażu ust zarówno profesjonalistom, jak i konsumentom”.

Dla osób, które pragną nieklejącego się, transparentnego koloru, M·A·C wprowadza na rynek wyselekcjonowaną przez makijażystów kolekcję błyszczyków Lipglass Air Non-Sticky Gloss w pojemnościach mini. Znajdują się w niej cztery bestsellerowe, olśniewające transparentne odcienie, których formuła zapewnia poczucie lekkości i wyjątkową pielęgnację dzięki 7% mieszance składników roślinnych, w tym olejów kokosowego, jojoba i z nasion meadowfoam.

NOWY MOCNO NAPIGMENTOWANY OLEJEK DO UST LIPGLASS CUSHION HIGH-PIGMENT LIP OIL

Mocno napigmentowany olejek, który nadaje ustom piękny blask i 72-godzinne nawilżenie. Formuła o właściwościach pielęgnacyjnych koi usta, jednocześnie zapewniając im uczucie komfortu i wzmacniając barierę hydrolipidową.