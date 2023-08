Idealny manicure na jesień 2023 z promocją Biedronki. Tylko teraz lakiery do paznokci za 1 zł! Obok takiej promocji nie można przejść obojętnie

Promocje w Biedronce. Sieć sprzedaje lakiery do paznokci za 1 zł

Nowa gazetka promocyjna Biedronki. Jak w każdym poniedziałek w sklepach sieci Biedronka pojawiła się nowa oferta promocyjna. W tym tygodniu uwagę zwracają promocje na lakiery do paznokci marki Niuqi. Jest to marka lakierów do paznokci, która jest na stałe dostępna w wybranych sklepach Biedronki. Teraz kupują dwa dowolne produkty marki Niuqi, tańszy z nich kosztować będzie jednie 1 zł. Towary można dowolnie mieszać, a prócz kolorowych lakierów do paznokci w promocji Biedronki są także topy i bazy. To idealna możliwość, by przygotować sobie potrzebne akcesoria na jesienny manicure. lakiery do paznokci Niuqi to lakiery hybrydowe, które wymagają utwardzenia w lampie UV. Cieszą się one wielką popularnością i wiele osób jest zdania, że to jedne z najlepszych lakierów dostępnych w swojej cenie. - Lakiery nałożone na dobrą bazę trzymają się bez zarzutów. Napigmentowanie większości lakierów jest bardzo dobre, wystarczą dwie warstwy aby pokryć dokładnie płytkę paznokcia. Nie zalewają skórek i konsystencja też jest odpowiednia. To świetna jakość w niskiej cenie - pisze jedna z zadowolonych użytkowniczek na portalu wizaz.pl.

i Autor: Materiały prasowe Promocje w Biedronce

