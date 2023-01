Idealny płaszcz damski na zmienną pogodę znajdziesz w Reserved. Kobiety po 40-tce będą w nim wyglądać jak milion dolarów. Zacna cena

To 3 najlepsze fryzury 2023 dla kobiet po 60-tce na blond włosy. Wygodne cięcia odejmą nawet 15 lat. Klasa i elegancja to mało powiedziane!

Pikowany płaszcz dla kobiet 40+ w promocji Reserved. Pasuje do wszystkiego i prezentuje się efektownie

Promocje w Reserved. Sezon wyprzedaży w pełni, w sklepach możesz znaleźć atrakcyjne przeceny i obniżki cen. W Reserved promocjami objęto szeroki wybór sukienek na karnawał oraz odzieży wierzchniej, która sprawdzi się podczas obecnie panujących warunków atmosferycznych. Wart uwagi jest między innymi pikowany płaszcz damskie dostępny w kolorze czarnym. W promocji Reserved kosztuje on 169,99 zł. Dostępna jest szeroka rozmiarówka, od 34 do 46, dzięki czemu każda z pań znajdzie swój idealny rozmiar. Płaszcz damskie z promocji Reserved posiada luźny i prosty krój, dzięki czemu nie będzie się opinał na sylwetce, a i dodatkowy sweter pod spód nie będzie problemem. Ma on również wygodne zapięcie na napy oraz dwie kieszenie boczne. Co bardzo ważne, płaszcz damski z wyprzedaży Reserved ma także kaptur, których dobrze chroni przed deszczem i śniegiem. Wypełnieni płaszcza wykonane jest z recyklingu. To uniwersalny model, który dobrze współgra z wieloma stylizacjami i zawsze elegancko się prezentuje.

i Autor: Materiały prasowe Wyprzedaże Reserved

