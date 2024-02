Ikony sportowego stylu marek adidas, Champion, Puma, Reebok, Sprandi i Vans

Światowe marki, ponadczasowe modele i przede wszystkim największy wybór! To trzy rzeczy, które znajdziesz w najnowszej kolekcji CCC Sport Icons. Retro sneakersy marki adidas o smukłej sylwetce z charakterystycznymi paskami po bokach to podstawa casualowych stylizacji od lat. Propozycja marki Champion to białe, basketowe modele z kolorowymi elementami, których po prostu nie da się pomylić z inną marką. Streestylowe buty marki Pumy zachwycają wyrazistymi kolorami. Soczysta czerwień i magnetyzujące indygo bez wątpienia zasługują na chwilę uwagi - bo jeżeli decydować się na mocny akcent, to dlaczego nie w postaci kultowych sneakersów? U podstawy marki reebok leży sport, nic więc dziwnego, że w kolekcji Sport Icons pojawiły się modele inspirowane butami do biegania. Inspiracja nie kończy się na wyglądzie, buty sprawdzą się idealnie w codziennym, miejskim biegu. Poza uniwersalnymi modelami w kolorach szarości, granatu i czerni, marka Sprandi prezentuje również bardziej odważne modele z przeskalowanym logotypem. Kojarzone z subkulturą skaterów buty marki Vans, nie są dla niej zarezerwowane. Zainspiruj się influencerkami i noś je do codziennych stylizacji.

Tak różnorodna oferta zadowoli każdego, kto poszukuje wygodnych butów na co dzień. Marki adidas, Champion, Puma, Reebok, Sprandi i Vans sa na rynku od lat i poza docenionymi przez miliony klientów projektami butów sportowych oferują również jakość, która idzie w parze z ceną. Kultowe sneakersy Sport Icons są dostępne w CCC już od 99,99 zł.

W kolekcji znajduje się również szeroka oferta toreb i plecaków. Pojemne i komfortowe, sprawdzą się w streestylowych stylizacjach z naszymi ikonami sportowego stylu.