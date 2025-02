I’m Perfection – ukłon w stronę samoakceptacji z limitowaną kolekcją szczotek do włosów Olivia Garden

Piegi, które przywołują wakacje w Toskanii, zmarszczki mimiczne, drobne blizny, rozstępy – każdy z nas nosi na sobie unikalne historie, które czynią nas wyjątkowymi. Olivia Garden wraz z limitowaną kolekcją bestsellerowego modelu szczotek Fingerbrush zachęca do spojrzenia na siebie z większą czułością, odrzucenia nierealnych kanonów piękna i pokochania prawdziwego „ja”. I’m Perfection to zaproszenie do odkrywania piękna różnorodności.

Nowe kolory szczotek z przekazem

Edycja obejmuje dwa wyjątkowe odcienie: Radiant Peach, subtelna brzoskwinia, symbolizująca delikatność i naturalność, oraz Red Confidence, intensywna czerwień, która emanuje pewnością siebie i odwagą. Oprócz inspirującego przekazu, szczotki Olivia Garden Fingerbrush I’m Perfection to także niezawodne narzędzia do codziennej stylizacji. Ich ergonomiczny kształt i połączenie antystatycznych kolców z naturalnym włosiem dzika sprawiają, że włosy stają się gładkie, pełne objętości i blasku. Ich lekka konstrukcja oraz wyprofilowana głowica zapewniają komfort użytkowania zarówno w profesjonalnych salonach, jak i domowej pielęgnacji.

Olivia Garden Fingerbursh I’m Perfection

Szczotka do rozczesywania włosów, odcienie: Radiant Peach, Red Confidence

i Autor: materiały prasowe Olivia Garden