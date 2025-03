Innowacja w pielęgnacji włosów narażonych na złamania. Postaw na [PRO]fesjonalne działanie!

Po 7 latach intensywnych badań prowadzonych we współpracy z naukowcami Uniwersytetu Ioanina, marka L'Oréal Professionnel dokonała przełomowego odkrycia: metale obecne w wodzie odgrywają kluczową rolę w procesie złamań włosów. Aż 68% wody w Polsce charakteryzuje się wysokim stężeniem metali, co plasuje nas w czołówce krajów borykających się z tym problemem. Każde mycie może stać się przyczyną łamliwości, matowienia, szybszego wypłukiwania się koloru i utraty nawilżenia. Włosy porowate są szczególnie narażone na te zjawiska, gdyż ich struktura sprzyja wchłanianiu dwukrotnie większej ilości wody zanieczyszczonej metalami.

Gama Metal Detox od L'Oréal Professionnel to innowacyjne produkty, które neutralizują szkodliwe działanie metali dzięki wyjątkowej cząsteczce – glikoaminie. Ta niezwykła cząsteczka o niewielkich rozmiarach dociera do najgłębszych warstw włosa, skutecznie wychwytując i neutralizując szkodliwe metale. Dodatkowo, tworzy „tarczę ochronną” zapobiegając ich ponownemu wnikaniu we włosy.

Innowacyjne działanie gamy Metal Detox dopełnione jest wyjątkowym, działającym na zmysły zapachem. Subtelna, a zarazem pobudzająca kompozycja zapachowa oparta na nutach słonej bergamotki, świeżej cytryny, kwiatowego grejpfruta i aromatycznego drzewa gwajakowego, towarzyszy całemu rytuałowi pielęgnacyjnemu tworząc aurę luksusu i relaksu. Zapach jest doskonale wyczuwalny, ale nie przytłaczający, co idealnie uzupełnia działanie produktów i pozostawia na włosach delikatną, przyjemną woń. To prawdziwa uczta dla zmysłów, która przemienia codzienną pielęgnację w chwilę wyjątkowego „me-time”.

Gama Metal Detox, profesjonalna pielęgnacja zapobiegająca łamliwości włosów, składa się z pięciu komplementarnych produktów:

Profesjonalna pielęgnacja przed szamponem Metal Detox: Ten innowacyjny produkt przygotowuje włosy do dalszej pielęgnacji, uzupełniając 1 milion mikropęknięć, w jedną minutę. Zawiera 2% Glicofiller, który wygładza powierzchnię włosa i zmniejsza jego porowatość2. Efekt? 72 godziny wygładzenia, nawilżenia i miękkości oraz aż 96% mniej złamań włosów.

Profesjonalny szampon zapobiegający łamliwości włosów Metal Detox: To drugi krok w rutynie pielęgnacyjnej. Delikatna, a zarazem skuteczna formuła szamponu oczyszcza skórę głowy i włosy z zanieczyszczeń oraz nadmiaru metali, które osadzają się na nich podczas każdego mycia. Dzięki zawartości glikoaminy, szampon wzmacnia również włókna włosów od wewnątrz, zapobiegając ich złamaniom. W efekcie włosy stają się o 67% bardziej odżywione, elastyczne i pełne zdrowego blasku.

Gwiazda gamy! Profesjonalna maska zapobiegająca łamliwości włosów Metal Detox: To prawdziwy sekret pięknych i zdrowo wyglądających włosów. Maska intensywnie nawilża, wygładza, dodaje promiennego blasku i chroni jednocześnie przed osadzaniem się cząsteczek metali na włosach. Formuła z glikoaminą neutralizuje metale wewnątrz włosów zapewniając aż 10-krotnie większe nawilżenie i 96% więcej wygładzenia. Włosy stają się miękkie, sprężyste, łatwe do rozczesania i pełne blasku. Kremowa, aksamitna konsystencja maski Metal Detox sprawia, że aplikacja jest niezwykle łatwa i przyjemna. Doskonale rozprowadza się na włosach zapewniając komfort aplikacji i uczucie lekkości, bez efektu obciążonych pasm. To gwarancja komfortu i efektywnej pielęgnacji na co dzień.

Profesjonalny krem zapobiegający łamliwości włosów Metal Detox: To doskonałe uzupełnienie pielęgnacji, które zapewnia intensywną regenerację i ochronę przed działaniem szkodliwych metali, wilgocią oraz wysoką temperaturą do 230°C3. Dzięki glikoaminie neutralizuje metale już obecne we włóknach włosów, zapewniając 94% mniej złamań3, a także 72 godziny nawilżenia i ochrony przed puszeniem. Pozostawia włosy wzmocnione, wygładzone i pełne blasku.

Profesjonalny olejek zapobiegający łamliwości włosów Metal Detox: Skoncentrowany olejek to ostatni krok w rutynie pielęgnacyjnej Metal Detox, zapewniający intensywną ochronę i olśniewający blask. Formuła wzbogacona glikoaminą neutralizuje działanie szkodliwych metali wzmacniając włókna włosów, redukując ich łamliwość o 97% jednocześnie zapewniając 24-godzinną ochronę przed puszeniem się i termoochronę do 230°C. Pozostawia włosy wygładzone, lśniące i zdrowo wyglądające, a jego lekka konsystencja nie obciąża włosów zapewniając komfort i skuteczność na co dzień.

Gama Metal Detox od L'Oréal Professionnel to więcej niż pielęgnacja – to klucz do długotrwałego piękna Twoich włosów. Pożegnaj się z łamliwością, utratą nawilżenia i puszeniem się włosów i przywitaj ze zdrowo wyglądającymi oraz pełnymi blasku włosami. Sięgnij po profesjonalną pielęgnację z udowodnioną skutecznością. Odwiedź najbliższy salon fryzjerski L'Oréal Professionnel i przekonaj się sama o mocy Metal Detox, bo Twoje włosy zasługują na to, co najlepsze!

i Autor: materiały prasowe Gama Metal Detox od L'Oréal Professionnel

i Autor: materiały prasowe Gama Metal Detox od L'Oréal Professionnel