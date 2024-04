Jak dbać o delikatną skórę wokół oczu?

Co czyni okolicę oczy tak wyjątkową? Skóra w tym obszarze jest niezwykle cienka, ma grubość około 0,5 mm i jest mniej nawilżona, ponieważ charakteryzuje się małą liczbą gruczołów łojowych. Za to posiada bardzo aktywny mięsień okrężny oka, który aktywowany jest w ciągu doby aż 15 000 razy. Dlatego pielęgnacja tego obszaru twarzy wymaga innych produktów niż te, których używamy do pielęgnacji całej twarzy.

Skórę wokół oczu powinniśmy tak samo, jak skórę całej twarzy, chronić przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych, takich jak np. smog czy promieniowanie UV i jeżeli nam na tym zależy – spowalniać oznaki starzenia się tych okolic. Bardzo istotne jest tu też nawilżenie oraz zabezpieczenie tej części skóry przed odparowywaniem wody z naskórka. Jak zapewnić okolicy oczu taką pielęgnację?

Kosmetyki do zadań specjalnych

Chcąc podejść z większą troską i bardziej indywidualnie do skóry wokół oczu warto zapoznać się z produktami Alkmie dedykowanymi temu obszarowi. Jednym z nich jest Nature is better. To naturalny, wegański i aktywny krem, który przede wszystkim pomoże przywrócić jędrność skórze wokół oczu. Oprócz tego produkt ten przeciwdziała tendencji do tworzenia się zmarszczek, a co za tym idzie niweluje tzw. „worki pod oczami” oraz opadającą powiekę.

Drugą propozycją od polskiej marki jest odmładzający krem pod oczy Eye love you z linii Slow Age. Kosmetyk ten spowalnia procesy starzenia, zapewniając skórze wokół oczu regenerację oraz nawilżenie. Dodatkowo znacznie poprawia jej wygląd, przywraca jędrność oraz redukuje widoczne oznaki zmęczenia, poprawiając dotlenienie skóry – dzięki temu wygląda ona na wypoczętą i promienną.

Tak samo istotny, jak kosmetyk, jest również sposób jego nakładania. W przypadku produktu dedykowanego skórze wokół oczu najlepiej jest zacząć od zaaplikowania go na górną powiekę, kierując ruch od wewnętrznego kącika do zewnętrznego. Następnie należy przejść do dolnej powieki i tam nakładać kosmetyk w odwrotnej kolejności – od zewnątrz do wewnątrz. Po tych dwóch krokach, resztki kosmetyku można lekko wklepać, aby lepiej i szybciej wchłonął się i aby nie rozciągnąć skóry.

Chwila relaksu

Cennym nawykiem dla poprawy wyglądu okolicy oczu będzie też krótki, regularny masaż. W tym świetnie sprawdzą się rollery od Alkmie – z różowego kwarcu oraz z końcówką pod oczy. Wykonany z ich pomocą masaż pobudzi krążenie krwi i limfy, przez co zredukuje opuchliznę, cienie i worki pod oczami, a uczucie chłodu, które towarzyszy temu relaksacyjnemu zabiegowi, dodatkowo przyczyni się do zmniejszenia widoczności porów.

Coś, za co równie wdzięczna będzie nam skóra wokół oczu to chłodząca maska od Alkmie Show mask go on. Jest ona wykonana z naturalnego białego opalu, dzięki czemu zapewnia naturalny chłód i tym samym zmniejsza opuchliznę, cienie oraz worki pod oczami. Regularne stosowanie maski może działać również przeciwzmarszczkowo, kojąco i na pewno przyniesie dużo relaksu.

Wiedząc, że skóra wokół oczu wymaga innej pielęgnacja, warto pamiętać o niej w swojej codziennej rutynie. Wcale nie jest ona skomplikowana – wystarczy jeden dobrze dopasowany kosmetyk, nakładany w odpowiedni sposób oraz krótki masaż, aby zobaczyć różnice!