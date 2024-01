Jak dbać o dłonie? Kompleksowa pielęgnacja dłoni

Kobieta pracująca żadnej pracy się nie boi. Wiadomo. Jak trzeba to pozmywamy, zrobimy remont i naprawimy rower. Jesteśmy zdolne, pracowite i zazwyczaj widać to po naszych dłoniach. A przecież chcemy też, żeby skóra na nich zachęcała do całowania, manicure był komplementowany, a pierścionki i bransoletki, które nosimy wyglądały elegancko. Czas porozpieszczać trochę nasze dłonie!

Widać jak na dłoni

Mycie rąk jest bardzo ważne. Ale jeśli z tym przesadzimy – skóra dłoni zrobi się sucha, może zacząć się łuszczyć, a nawet pękać. Zawsze myj ręce w ciepłej, ale nigdy w gorącej wodzie i chociaż perfumowane mydełka są rozkoszne – wybieraj te jak najprostsze, bezzapachowe i bez konserwantów. Jeśli jesteś w miejscu publicznym unikaj suszarek do rąk. Wystarczy osuszyć je papierowym ręcznikiem. Kolejna ważna rzecz: przy każdej pracy domowej noś rękawiczki. Nawet jeśli tego nie lubisz, spróbuj przez klika dni i przekonaj się, jak bardzo poprawi się kondycja skóry dłoni. Zminimalizujesz narażanie ich na działanie chemikaliów i zanieczyszczeń. Wybieraj rękawiczki wielorazowe – takie, które będą ci służyć przez dłuższy czas. Nawilżaj dłonie przynajmniej trzy razy dziennie – najlepszy patent to trzymanie kremu do rąk przy każdej umywalce w domu i noszenie małej tubki w torebce. Przy wyborze kremu do rąk, zwróć uwagę na te, które zawierają głęboko odżywcze składniki, zapewniające natychmiastową ulgę suchej skórze. A jeśli czujesz, że dłonie są ekstremalnie przesuszone – zastosuj slugging, czyli najpierw pokryj skórę cienką warstwą wazeliny, a potem na to nałóż ulubiony krem. I nakładaj go po każdym myciu! Raz w tygodniu – zabierz je do SPA – zrób peeling, wmasuj naturalny olejek, nałóż maskę i trzymaj przez godzinę w bawełnianych rękawiczkach. I pamiętaj: krem do rąk warto też każdorazowo wmasowywać w skórki i płytkę paznokci.

Pokaż mi swoją dłoń, a powiem Ci jakiego kremu potrzebujesz!

Kiedy chcesz rozjaśnić i odmłodzić skórę

#1 EISENBERG Paris PURE WHITE White Hand & Nail Cream

(dostępny w perfumeriach Sephora i na sephora.pl)

Zapewnia nie tylko intensywną regenerację, odżywienie i rozświetlenie, ale również ochronę przed szkodliwymi promieniami UVA i UVB. Wyciąg z kwiatów Stokrotki Pospolitej i Witamina C gwarantują intensywne działanie przeciwstarzeniowe, antyoksydacyjne i rozjaśniające oraz skutecznie zapobiegają powstawaniu przebarwień. Aksamitna tekstura zawierająca Masło Karite intensywnie odbudowuje i pozwala odzyskać bardziej miękkie i gładkie dłonie od pierwszego użycia. Nie zawiera perfum ani barwników.

Kiedy potrzebujesz głębokiej regeneracji

#2 SESDERMA SESPANTHENOL Krem do rąk

Ma intensywne działanie naprawcze. Nawilża, zapobiega wysuszeniu odwodnieniu, złuszczaniu i pękaniu. Bardzo szybko się wchłania. Łagodzi, chroni i naprawia uszkodzoną skórę. Zawiera pantenol, masło karite, masło kokum, olej z awokado, kwas traneksamowy i kwas bursztynowy.

Kiedy chcesz się rozprawić z przebarwieniami – naturalnie

#3 NUXE Nuxuriance ULTRA Krem do rąk na przebarwienia

Przeciwstarzeniowy krem do rąk zawiera stabilizowaną formę witaminy C, która pomaga zmniejszyć widoczność przebarwień. Głęboko nawilża, wygładza i odżywia skórę, a jego nietłusta i nieklejąca się konsystencja szybko wnika w skórę, pozostawiając wyrafinowany zapach kwiatu pomarańczy, maliny i drzewa sandałowego.

Kiedy masz ochotę na rytuał dla dłoni

#4 ROGER & GALLET Feuille de Thé Krem do rąk

(dostępny w drogeriach Super-Pharm i na superpharm.pl)

To prawdziwy rarytas, który zaskoczy niepowtarzalnym połączeniem zapachowym. Delikatne nuty czarnej herbaty cejlońskiej zostały wzmocnione orzeźwiającą świeżością kalabryjskiej cytryny, tworząc niezwykły aromat. Unikalna formuła opiera się na naturalnym ekstrakcie czarnej herbaty, znanym z właściwości relaksujących, jest wzbogacona masłem shea i olejkiem ze słodkich migdałów.

