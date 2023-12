Jak dbać o usta?

Usta wysychają zimą nawet bardziej niż w czasie upalnego lata. Głównym powodem jest ekstremalnie przesuszone powietrze w pomieszczeniach, w których spędzamy teraz właściwiecałe dnie. Do tego na zewnątrz czyha na nas lodowate powietrze i wiatr. O czym warto pamiętać, aby nie dopuścić do pękania i pierzchnięcia warg? Po pierwsze regularnie nawilżać sięod środka – przez cały dzień, mniej więcej co 2 godziny pijemy ciepłą, przegotowaną wodę, ziołowe herbaty lub soki w domowej temperaturze. Usta pierwsze pokazują, że organizm domaga się nawodnienia. W miejscu w którym śpisz i przebywasz najwięcej – postaw nawilżacz powietrza. To prawdziwy zbawca – zresztą nie tylko dla ust, ale dla całej skóry i błon śluzowych. Po prostu łatwiej się nam będzie żyło, jeśli codziennie będziemy o nim pamiętać.

Regularnie stosujmy też balsam do ust, w ciągu dnia i na dobranoc. Uwaga – wybieramy łagodne produkty bez drażniących składników (takich jak np. eukaliptus, mięta pieprzowa czy papryczka chili) – powinny być bezzapachowe, silnie nawilżające i natłuszczające. Jeśli spędzasz więcej czasu na zewnątrz – pamiętaj też o produkcie z SPF. Nie oblizuj ust, nie zrywaj suchych skórek i nie przygryzaj warg. Będzie pięknie, przekonasz się „naustnie”!

1. PERFECTA LIPS CLINIC Odżywcze masełko do ust 10% SHEA BUTTER

To specjalistyczna kuracja z witaminami dla ust wymagających szybkiego i skutecznego odżywienia na wielu poziomach. Już po pierwszym użyciu usta stają się widocznie zregenerowane i wygładzone, a uczucie głębokiego nawilżenia zostaje z Tobą przez długi czas po aplikacji.

2. YOSKINE OKINAWA GREEN CAVIAR Krem pod oczy, na powieki i okolice ust

Wygładza, zwiększa ilość kolagenu i kwasu hialuronowego w skórze, błyskawicznie napina oraz rozświetla skórę ust niwelując widoczność zmarszczek. Bazą innowacyjnej formuły jest zaawansowany kompleks przeciwzmarszczkowy UMIBUDO SEA LIFT, łączący ekstrakt z zielonego kawioru (Alga Umibudo) i zagęszczające skórę Matix-Peptydy. Wygładza cerę orazodbudowuje wewnętrzne struktury skóry. Redukuje nawet wyraźne zmarszczki mimiczne i grawitacyjne.

3. SO.KO Płytka Gua sha do masażu twarzy (i okolic ust!)

Kamień Gua Sha w kształcie serca wykonany z mineralnego, różowego kwarcu wspomaga stymulację krążenia krwi i proces usuwania zanieczyszczeń z komórek skóry. Usta stająsię gładsze, bardziej wyraziste i odzyskują miękkość.

4. Nuxe Rêve de Miel Miodowy olejek do ust

Naturalny, miodowy olejek do ust. Niezwykły komfort to zasługa formuły balsamu z miodem lawendowym prosto z Prowansji oraz organicznego oleju lniankowego (camelina oil). Rozkoszuj się jego smakowitym zapachem z nutami miodu i wanilii. Według 95% testujących produkt usta stają się odżywione, miękkie i gładkie.

5. SESDERMA Fillderma Lips

Zestaw dwóch preparatów przeznaczonych do pielęgnacji ust. Mikrosfery silikonu, w połączeniu z innymi składnikami aktywnymi Fillderma Lips, dają efekt zwiększenia ich objętości, regenerują, wygładzają i podkreślają kontur. Kwas hialuronowy nawilża, a matrixyl stymuluje kolagen i elastynę do odbudowy. Mocznik nawilża i wygładza skórę w tej okolicy,ekstrakt z czarnej herbaty poprawia jej gęstość. Fillderma Lips jest również zalecany w celu podtrzymania efektu po zabiegach wypełniających usta z kwasem hialuronowym.

