Jak dobrać strój sportowy do aktywności? O czym warto pamiętać?

Czas na przygotowanie formy do lata uważamy za rozpoczęty! Pogoda rozpieszcza nas pierwszymi promykami słońca i kusi do wyjścia na zewnątrz. To idealny moment na uwzględnienie aktywności na świeżym powietrzu w swoim planie treningowym. Pamiętajmy jednak, że decydując się na trening pod chmurką, należy wziąć pod uwagę... pogodę właśnie. Wiosna to pora, kiedy w jednej chwili możemy doświadczyć słońca i niemal letniej temperatury, a za moment – porywów silnego i chłodnego wiatru lub okresowego deszczu. Wychodząc w szortach i koszulce z krótkim rękawkiem kapryśna pogoda może nas nieprzyjemnie zaskoczyć. Komfortowy i właściwie dobrany do warunków pogodowych ubiór pozwoli nam w pełni skupić się na ruchu i założonych celach. O których elementach garderoby warto pamiętać i co wziąć pod uwagę, jeśli jesteśmy na etapie jej kompletowania?

Warstwy, warstwy

Podobnie jak w przypadku treningu zimą, szczególnie na początku wiosny poleca się ubiór na tzw. cebulkę. Zbyt ciepłą do temperatury na zewnątrz odzież termoaktywną zastąpmy wysokiej jakości kompletem do ćwiczeń: dopasowanymi legginsami, odprowadzającą wilgoć koszulką oraz lekką kurtką przeciwdeszczową. Taki zestaw sprawdzi się szczególnie podczas biegania. Jeśli planujemy trening na siłowni plenerowej lub odbyć praktykę na macie – ubierzmy na siebie dodatkowo ciepłą bluzę dresową.

– Warstwowa metoda ubioru sprawdza się w każdych warunkach: kiedy jest nam za gorąco - ściągamy bluzę i po chwili wracamy do sportu. Jednak kompletując stój do ćwiczeń na świeżym powietrzu, warto wziąć pod uwagę ryzyko przegrzania. Aby je zminimalizować, wybierajmy materiały oddychające, zdolne odprowadzić lub pochłonąć nadmiar wilgoci. Zestaw do biegania powinien posiadać specjalny system wentylacji, a dopasowana do ćwiczeń siłowych odzież – pełną swobodę ruchu i doskonałą cyrkulację powietrza. Nie chcemy zacząć sezonu wiosennego od przeziębienia – wyjaśnia Dariusz Sadziński, Product Manager marki Gatta i Gatta Active.

Dostosowanie ubioru do aktywności

Kolejnym krokiem do kompletowania swojej sportowej szafy jest rodzaj podejmowanej aktywności fizycznej. Wybierając rower, skupmy się na przylegających do ciała elementach ubioru, tak by wiatr nie dał o sobie znać podczas jazdy. Oprócz obcisłej koszulki, doskonałym wyborem będą elastyczne bezszwowe legginsy lub kolarki z wysokim stanem. Szeroka guma w pasie ochroni lędźwie przed zimnem, a nowoczesna technologia szycia bez szwów pozwoli na wygodną przejażdżkę bez zsuwania materiału, zbytniego ucisku i uwierania.

– Odzież sportowa bezszwowa jest bardzo chętnie wybierana do uprawiania różnego rodzaju aktywności: od rozciągania i praktyki jogi, przez jazdę na rowerze po wymagający trening siłowy. Jedną z głównych właściwości technologii seamless jest jej elastyczność i dopasowanie do ciała. Dzięki maksymalnemu ograniczeniu ilosci szwów taki materiał nie powoduje otarć i podrażnień skóry, jest więc wyjątkowo wygodny szczególnie przy ćwiczeniach wymagających większego zakresu ruchu. Dodatkowym atutem odzieży bezszwowej jest wykorzystanie gęstego splotu włókien – legginsy nie prześwitują w żadnym z miejsc – dodaje Dariusz Sadziński.

Przygotowując się na wiosenny trening na świeżym powietrzu pamiętajmy o jeszcze jednym: przyjemności! Każda aktywność, którą podejmujemy, powinna nam sprawiać satysfakcję i być zadowalającą. Z pewnością pomoże w tym odpowiednie nastawienie na cel oraz wygodny i dostosowany do pogody ubiór: w końcu nic tak nie dekoncentruje w czasie kolejnych serii lub okrążeń jak uwierający szew czy chłód.

i Autor: Materiały prasowe Gatta