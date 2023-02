Jak dodać skórze blasku? Cudowne sposoby na rozświetlenie i promienny blask

Nie zawsze mamy czas na długie rytuały pielęgnacyjne. Jednak skrócenie pielęgnacji do minimum nie musi być kompromisem. Jeśli prawidłowo dobierzesz produkty, efekty mogą cię zaskoczyć.

PEELING NA STARCIE

To krok często pomijany, a powinien być podstawą pielęgnacji. To on pomoże pozbyć się zanieczyszczeń, wyrówna koloryt, pobudzi krążenie. Na jakie peelingi warto postawić? PERFECTA ME & MY HEALTHY GLOW Kwasowa dermabrazja peeling do twarzy 5x kwasy AHA zwiera kwasy: migdałowy, glikolowy, jabłkowy, mlekowy i cytrynowy, które złuszczają martwe komórki naskórka, rozjaśniają cerę oraz przywracają jej naturalną świetlistość i blask. Niektóre peelingi możesz… nałożyć na nos zamiast kremu, jak np. YOSKINE JAPAN PURE Delikatny peeling z odmładzającymi enzymami, który widocznie spłyca zmarszczki, zmniejsza rozszerzone pory i wyrównuje. Jest na tyle delikatny, że sprawdzi się przy skórze suchej i wrażliwej. Zapewnia efekt „nowej skóry”.

Wypróbuj: PERFECTA ME & MY HEALTHY GLOW Kwasowa dermabrazja peeling do twarzy 5x kwasy AHA, 19,99 zł/75 ml | YOSKINE JAPAN PURE Delikatny peeling z odmładzającymi enzymami, 34,99 zł/75 ml

SERUM PODKRĘCAJĄCE EFEKT

Serum potrafi być najlepszym sprzymierzeńcem naszej skóry. Nie tylko „naładowane: jest składnikami pielęgnacyjnemu, ale czasami już sama jego formuła potrafi widocznie poprawić jej wygląd. Po jego nałożeniu staje się miękka, odżywiona, a zmarszczki wydają się płytsze. A gdy w jego składzie znajdują się np. mikroskładniki mineralne (tlenek tytanu, mika, dwutlenek cyny, tlenki żelaza) to skóra zyskuje subtelnie perłowe wykończenie i rozświetlony wygląd. Taki efekt glow zapewnia ZO® SKIN HEALTH Illuminating AOX Serum. Natomiast NUXE Super Serum [10] sprawia, że skóra funkcjonuje jak… 10 lat młodsza. Stymuluje skórę w taki sposób, by pobudzić jej naturalne mechanizmy odnowy komórkowej i regeneracji. Efektywność kuracji z zastosowaniem produktu została zbadana przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii 3D. Dzięki badaniom przeprowadzonym na trójwymiarowych modelach mikroskóry możliwe było dokładne odwzorowanie sposobu, w jaki zachowuje się skóra. Porównane zostały komórki niepoddane kuracji, z komórkami o 10 lat starszymi (poddanymi kuracji w późniejszej fazie badań). Okazało się, że starsze komórki pod wpływem działania Super Serum [10] funkcjonują jak te 10 lat młodsze.

Wypróbuj: ZO® SKIN HEALTH Illuminating AOX Serum, 795 zł/50 ml | NUXE Super Serum [10], 309 zł/30 ml

GO GLOW

Nawilżenie to podstawa zdrowia skóry. Jeśli nie jest odpowiednio nawodniona, nici z blasku! HADA LABO TOKYO Hydrożel Rewitalizujący na dzień i na noc łączy w sobie udoskonalające działanie kremu i serum. Dzięki kombinacji Nano Kwasu Hialuronowego, Makro Kwasu Hialuronowego oraz specjalistycznego Kwasu Traneksamowego, a także ekstraktu Hatomugi, hydrożel sprawia, że skóra staje się promienna, doskonale nawilżona i idealnie gładka. Preparat, niczym profesjonalny zabieg kosmetyczny, rozświetla cerę i udoskonala powierzchnię skóry. Na noc postaw na krem EISENBERG Paris Énergie Diamant z prawdziwym pyłem diamentowym, to swego rodzaju koncentrat rozświetlający i regenerujący, który intensywnie nawilża i odbudowuje zmęczoną i pozbawioną witalności skórę twarzy. Ponadto specjalny kompleks Stymulator Syntezy Protein Zespolenia Skóry Właściwej z Naskórkiem wspomaga wygładzanie zmarszczek, dzięki czemu stają się one mniej widoczne. A jeśli noc będzie nieprzespana? Ratunkiem zawsze może być makijaż. CASHMERE Secret Glam Baza wygładzająco-rozświetlająca zawiera mikropigmenty, które odbijając światło, subtelnie ożywiają zmęczoną i poszarzałą cerę, nadając jej świeżość oraz zdrowy, promienny wygląd. Aby szybko zamaskować oznaki zmęczenia i stresu, bazę rozświetlającą można aplikować dodatkowo na makijaż, nakładając niewielką jej ilość na wybrane partie twarzy: na skronie, kości policzkowe i pod oczy.

Wypróbuj: HADA LABO TOKYO Hydrożel Rewitalizujący, 56,99 zł/50 ml | EISENBERG Paris Énergie Diamant, 1329 zł/50 ml (stacjonarnie w perfumeriach Sephora i na www.sephora.pl) | CASHMERE Secret Glam Baza wygładzająco-rozświetlająca, 39,99 zł/30 ml

