Jak pachnie skóra latem?

Cytrusowy zastrzyk energii skincare inspired!

Rozświetlający żel pod prysznic myBody - Vit-C Glow

Zapach soczystej Summer Margarity orzeźwia i pobudza. A wszystko to w duecie z pielęgnującą formułą ze składnikami znanymi ze skuteczności w pielęgnacji twarzy, stworzoną z myślą o skórze zmęczonej słońcem i pozbawionej blasku. Stabilna witamina C w połączeniu z ekstraktami z kalamansi i śliwki kakadu skutecznie wyrównuje koloryt i przywraca promienność. Enzymy z opuncji figowej wygładzają i wspierają naturalną odnowę naskórka. Twoja skóra staje się jedwabiście miękka, zauważalnie rozświetlona i zrewitalizowana, i zyska naturalny, promienny blask..

Ciepło, które zostaje na dłużej

Odżywczo-kojące mleczko do mycia ciała Creamy Amber

Jego kremowa konsystencja delikatnie oczyszcza, a jednocześnie pielęgnuje, jakbyś otulała ciało aksamitnym szlafrokiem po długim dniu. Formuła 2w1 z proteinami ryżowymi dba o barierę hydrolipidową, masło shea intensywnie odżywia i wygładza, a biofermentowana woda z bambusa koi, nawilża i przynosi ulgę nawet najbardziej wrażliwej skórze. Zapach? Kremowy, otulający - jak ostatnie promienie słońca na rozgrzanym ciele.

Świeża innowacja dla cery problematycznej z korneoterapeutycznym kremem SKIN PROGRESS

Delikatna, ale zaawansowana formuła wzmacnia barierę hydrolipidową i dba o naturalną odporność skóry twarzy. Ekstrakt z kwiatu porcelanowego koi i rozświetla, kompleks pro-niacynamidu z tulsi reguluje wydzielanie sebum i łagodzi stany zapalne, a fermentowany olej z szafranu działa odżywczo i ochronnie. Ultralekka konsystencja i świeży zapach sprawiają, że ten krem idealnie sprawdza się w codziennej letniej pielęgnacji – także pod makijaż.

Wakacyjny powershot dla Niego i dla Niej.

Naturalny żel pod prysznic Drzewo cedrowe, jałowiec i chilli

Energetyzujący zastrzyk dla skóry i zmysłów. Sprawdzi się na letnie poranki i wieczory. Dzięki ekstraktom z cedru i chilli pobudza mikrokrążenie, wzmacnia i wygładza, a dodatek konopi i aloesu koi i nawilża. Delikatna piana powstaje dzięki naturalnym saponinom z zielonej herbaty, które nie zaburzają pH. Głęboki, świeży zapach drzewa cedrowego dodaje rześkości i energii - dokładnie tak, jak potrzebujesz latem.

Soczysta pielęgnacja na lato

Hydroaktywny balsam do ciała GŁADKA SKÓRA Sour Fruits

To właśnie tak powinna pachnieć skóra latem – świeżo i soczyście. Nuty sour fruits przywodzą na myśl orzeźwiające cytrusy. Formuła łączy naturalne emolienty: masło cupuaçu, masło mango, olej macadamia i olej ze słodkich migdałów, które nawilżają i wygładzają, nadając aksamitną miękkość. Ekstrakt z kalamansi, bogaty w witaminę C, poprawia koloryt, a kompleks z karmazynowej algi i minerałów morskich chroni przed czynnikami zewnętrznymi. Lekka, szybko wchłaniająca się konsystencja sprawia, że to dobry wybór na ciepłe dni.

Lekkość, bliskość i przyjemność! Sweet!

Nawilżający żel intymny Yes, Love!

Czułość w najlżejszym wydaniu. Ten nawilżający żel intymny to propozycja dla tych, którzy cenią naturalność, komfort i swobodę – niezależnie od tego, czy jesteś solo czy we dwoje. Bezzapachowy, ale z delikatnie słodkim smakiem, sprawdza się wszędzie tam, gdzie liczy się zmysłowość. Zawiera aż 20% soku z aloesu i kompleks symbiotyków, które nawilżają, wspierają mikroflorę i dbają o barierę skóry. Nietłusty, nie pozostawia plam i nie zaburza naturalnej równowagi.