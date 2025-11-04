Jak poradzić sobie z wypadaniem włosów? Wypadanie włosów dotyczy co drugiej kobiety i aż trzech na czterech mężczyzn

Dlatego potrzeba skutecznych i innowacyjnych rozwiązań staje się coraz bardziej paląca – i tu z pomocą przychodzą wiodące marki z segmentu skin-tech, FOREO oraz FAQ™ Swiss z urządzeniami LUNA™ 4 Hair oraz FAQ™ 301.

W trosce o każdy włos

LUNA™ 4 Hair to innowacyjne urządzenie marki FOREO, które wynosi codzienną pielęgnację na zupełnie nowy poziom. Ten rewolucyjny masażer skóry głowy 2 w 1, łączy terapię czerwonym światłem LED z pulsacjami T-Sonic™, które aktywują cebulki włosowe i pomagają utrzymać skórę głowy w doskonałej kondycji. Technologia T-Sonic™ delikatnie stymuluje skórę głowy, poprawiając mikrokrążenie, dzięki czemu tlen i niezbędne składniki odżywcze szybciej i skuteczniej docierają do mieszków włosowych. Z kolei czerwone światło LED to klinicznie potwierdzona metoda wspierająca wzrost grubszych, zdrowszych włosów i zapobiegająca ich przerzedzaniu.

LUNA™ 4 Hair jest w 100% wodoodporna i wygodna w użyciu pod prysznicem. Jej szybkoschnąca, nieporowata powierzchnia zapobiega namnażaniu bakterii, gwarantując najwyższy poziom higieny.

Niezależne badania kliniczne potwierdzają, że urządzenie:

Znacząco zwiększa gęstość włosów i zauważalnie ogranicza ich wypadanie już po miesiącu stosowania;

Redukuje łupież o 24% i przetłuszczanie skóry głowy o 50%;

94% użytkowników zauważa mniej łamliwych włosów i zdrowszą skórę głowy już po 2 tygodniach;

A 97% przyznaje, że ich włosy wyglądają na grubsze i bardziej lśniące.

Problem z głowy

Urządzenie FAQ™ 301 stosuje udowodnioną klinicznie moc czerwonego światła LED (650 nm) i masażu T-Sonic™, aby wzmacniać łamiące się, pozbawione życia włosy, stymulując skórę głowy i odżywiając mieszki włosowe. FAQ™ 301 zwiększa wchłanianie składników zawartych w kosmetykach do włosów i skóry głowy, takich jak minoksydyl, dzięki czemu mogą dostać się ono głęboko do mieszków włosowych, czyli tam, gdzie działają najlepiej.

Znajdujące się na powierzchni urządzenie wypustki są wykonane z nieporowatego, szybkoschnącego silikonu, który zapobiega gromadzeniu się bakterii. 637 wypustek skutecznie usuwa nieczystości, a poruszane pulsacjami masażu T-SonicTM rozsuwają włosy, aby umożliwić dotarcie światła LED do mieszków włosowych.

Stosowanie urządzenie FAQ™ 301:

Zmniejsza wypadanie włosów nawet o 41%

Zwiększa wzrost i gęstość włosów nawet o 36%

Zwiększa blask włosów o 40% już w ciągu miesiąca

Dla najlepszych efektów rekomendujemy używanie urządzenia FAQ™ 301 z serum FAQ™ Scalp Recovery & Thick Hair Probiotic Serum, które równoważy mikrobiom skóry głowy, aby dbać o jej zdrowie i wspierać porost zdrowych włosów, pomaga wzmocnić włosy, zmniejsza stany zapalne skóry i reguluje pracę gruczołów łojowych na skórze głowy.