Jak robić nostalgiczne, filmowe zdjęcia? Opowiada fotografka Maria Kniaginin-Ciszewska, ambasadorka Vinted

W ramach kampanii „New Eras Again” Vinted celebruje ideę, że życie jest pełne nowych epok i rozdziałów – od przeprowadzek po odkrywanie nowych hobby i zainteresowań. I w każdej z nich rzeczy z drugiej ręki mogą odegrać istotną rolę. Platforma Vinted, chcąc pokazać, jak idea ta ma się w praktyce, nawiązała współpracę z 15 ambasadorami, w tym czterema ekspertami w dziedzinie technologii, którzy dzielą się swoimi wskazówkami, popartymi ich osobistym doświadczeniem. W gronie wybranych znalazła się polska fotografka, Maria Kniaginin-Ciszewska, w sieci znana jako Spicynuts, która dzieli się wskazówkami w zakresie sprzętu elektronicznego. Bo na Vinted członkowie mogą znaleźć nie tylko modę, ale także wszelkiego rodzaju przedmioty z drugiej ręki, choćby takie, jak elektronika.

Jak robić nostalgiczne, filmowe zdjęcia?

Maria, w sieci znana jako Spicynuts, zyskała uznanie dzięki filmowym portretom i reportażom i wiele spośród jej zdjęć zyskało tytuł: „Najlepsze w PhotoVogue” czy „Zdjęcie Dnia”.

- Jednym z trendów, który zyskuje na popularności, jest używanie kompaktowych aparatów analogowych. Są małe i mają tę filmową fakturę, za którą ludzie przepadają. Aparaty analogowe są niesamowite, ponieważ spowalniają proces robienia zdjęć - mówi Maria.

Maria dodaje, że kupując używany aparat, „nie ma nic przeciwko, jeśli nosi on ślady użytkowania - to część jego historii. Najważniejsze jest to, aby szkło obiektywu nie było porysowane, a jeśli aparat działa na baterie, to aby komora była czysta i nieuszkodzona. To są charakterystyczne oznaki sprawnego aparatu”.

Według badania przeprowadzonego przez WEEE, spośród średnio 74 produktów elektronicznych, którymi dysponują gospodarstwa domowe w Europie, 13 jest gromadzonych, z czego 4 są zepsute, a 9 wciąż działa.

- Szukam przedmiotów, które niosą ze sobą historię i mają charakter. Używane przedmioty często inspirują mnie do pracy w inny sposób – lampa błyskowa w stylu vintage, nietypowa torba na sprzęt, a nawet akcesoria, które dodają moim pracom charakteru”. - mówi Maria. To podejście umożliwiło jej wkroczenie na inny poziom, który sama nazywa „erą kreatywnego studia – okres budowania, eksperymentowania i zapraszania ludzi do świata fotografii mody.

Vinted fotografia, gry i inny sprzęt elektroniczny

W Polsce Instax jest najczęściej wyszukiwanym aparatem na Vinted, wyprzedzając Canona i Nikona Nie przepadasz za fotografią? Vinted współpracuje również z trzema innymi ambasadorami, którzy dzielą się ekscytującymi spostrzeżeniami na temat rosnącej popularności elektroniki, w tym:

- Francuska twórczyni treści gamingowych Nadege, znana w internecie jako Deujna, mówi: - Gry z lat 2000., takie jak Nintendo DS Lite, przeżywają obecnie wielki powrót. Zaledwie tydzień temu kupiłam na Vinted kilka starych gier na konsolę Nintendo w niesamowitym, niemal idealnym stanie. Na przykład kartridże Nintendo 64 lub płyty GameCube, których pudełka wciąż były nienaruszone. Byłam totalnie zachwycona – to jak znalezienie małej kapsuły czasu z dzieciństwa.

- Niemiecki twórca technologii inteligentnego domu Oskar, czyli Dieser Oskar, mówi: - Wiele osób skupia się na flagowych telefonach i laptopach, ale myślę, że kolejną falą będzie wzrost popularności inteligentnych gadżetów domowych klasy podstawowej. Inteligentne żarówki, głośniki czy starsze modele odkurzaczy często są oferowane za ułamek swojej pierwotnej ceny. To idealne rozwiązanie do stworzenia inteligentnego domu bez dużych nakładów inwestycyjnych.

- Brytyjski twórca technologii, Tomi, znany jako Gadgetsboy: - W ciągu najbliższych kilku lat będziemy świadkami pojawienia się na rynku urządzeń składanych i powrotu do klasycznych, oldschoolowych gadżetów, takich jak kamery. Vinted to świetny sposób na odkrywanie zarówno modnych nowości, jak i nostalgicznych znalezisk retro.

Od telefonów i aparatów po inteligentne domy, te osobiste historie ambasadorów Vinted pokazują, jak pozbywanie się nieużywanych przedmiotów i odkrywanie używanej elektroniki może zapoczątkować nowe rozdziały w życiu ludzi – wzmacniając misję Vinted, aby uczynić rzeczy z drugiej ręki pierwszym wyborem.

Elektronika na Vinted. Czego szukamy?

Gry wyróżniają się zarówno pod względem podaży, jak i popytu: wśród elektroniki prym wiodą gry wideo, a konsole i kontrolery stanowią największą grupę ofert przedmiotów używanych i cieszą się dużym zainteresowaniem kupujących.

Ponadczasowy urok Nintendo: Nintendo Switch dominuje w wyszukiwaniach gier na każdym rynku, pozostając konsolą pierwszego wyboru wśród graczy na Vinted.

Moc PlayStation: PS4 i PS5 również zajmują wysokie pozycje w wynikach wyszukiwania, co świadczy o dużym zainteresowaniu zarówno konsolami nowej, jak i starszej generacji.

W całej Europie tradycyjne marki, takie jak Canon, Sony i Nikon, dominują w wyszukiwaniach aparatów, a Instax zajmuje trzecie miejsce, co pokazuje, że fotografia oparta na doświadczeniach przeżywa rozkwit.

Najpopularniejsze wyszukiwania obejmują nazwy marek oraz ogólne hasła, takie jak „aparat fotograficzny”, co wskazuje, że klienci często korzystają z różnych opcji.

Po telefonach i grach, plasują się słuchawki, aparaty, smartwatche i urządzenia do stylizacji włosów

