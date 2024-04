Jak sprawdzić, czy kosmetyk działa? Deklaracja producenta, a rzeczywistość

Wiosna to pora roku, która często obnaża deficyty naszej skóry lub wręcz odwrotnie… brak deficytu kalorycznego w postaci dodatkowych kilogramów lub pomarańczowej skórki na udach. Stan i kondycja naszej skóry często mobilizuje nas do działania i poszukiwania produktów pielęgnacyjnych. Od kilku sezonów mówi się, że o urodę należy dbać holistycznie. A działanie kosmetyków warto wspierać od wewnątrz suplementacją. Skuteczność pielęgnacji zależy od wykorzystanych składników aktywnych, zarówno w przypadku pielęgnacji za pomocą kremów, jak i suplementów. Wybieraj te o udowodnionym działaniu. I co najważniejsze: bądź konsekwentna i uzbrój się w cierpliwość – na efekty często trzeba chwilę poczekać.

CIAŁOPOZYTYWNA

Każde ciało jest piękne, bez wyjątku. Jednak często same jesteśmy jego największymi krytykami. Chcesz popracować nad sylwetką? Nie ma w tym nic złego, ale rób to z głową i uważnością. Nie oczekuj, że jeden tydzień na siłowni i dwa dni trzymania deficytu kalorycznego zniwelują efekt podjadania między posiłkami i dni słodyczy każdego dnia w sezonie zimowym. Ulubione powiedzenie trenerów personalnych: w jeden dzień nie przytyłaś, w jeden też nie schudniesz w punkt oddaje złożoność procesu. W procesie modelowania sylwetki można wspomóc się suplementacją.

Chcesz podkręcić swój metabolizm? Medilâge métabolisme bazuje na Sinetrol® Xpure C1, czyli opatentowanym składniku wytwarzanym z soku, skórki i nasion pomarańczy, grejpfrutów oraz guarany. W skrócie jego działanie przestawia nasz metabolizm na pozyskiwanie energii ze zgromadzonego zapasu tłuszczów, co przekłada się na spadek masy ciała i redukcję wagi. Sinetrol® Xpure C1 posiada również unikalny mechanizm rozdrabniania tłuszczu FatShredding Technology™, skutkujący zmniejszeniem objętości adipocytów. Zgodnie z opublikowanymi wynikami badań suplementacja 2 kapsułkami Sinetrol® Xpure C1 dziennie pozwala w ciągu 12 tygodniu poprawić sylwetkę poprzez redukcję obwodu talii i bioder.

SPRAWDŹ: Medilâge métabolisme 429 ZŁ/60 kapsułek

Jeśli przeszkadza ci pomarańczowa skórka na udach, możesz wesprzeć się suplementacją. Medilâge anti-cellulite bazuje na liofilizowanym koncentracie soku z francuskiej odmiany melona kantalupa (Dimpless®). To pierwsza podawana doustnie substancja z klinicznie udowodnioną skutecznością działania na cellulit. Ma opatentowany proces pozyskania i proces powlekania, co sprawia, że jest w pełni chroniony w drodze do komórki i w 100% bioaktywny. Ten suplement zawiera także Sinetrol® Xpure C1 (ten sam, co jest w Medilâge métabolisme), który przestawia metabolizm na pozyskiwanie energii ze zgromadzonego zapasu tłuszczów, co przekłada się na spadek masy ciała i redukcję wagi. Cellulit na udach, brzuchu i pupie jest mniej widoczny i tracimy centymetry w obwodzie talii i bioder.

SPRAWDŹ: Medilâge anti-cellulite 495 ZŁ/90 kapsułek

O WŁOSIE!

Niedobory witamin i minerałów mogą powodować nadmierne wypadanie włosów wiosną. Poza tym zbyt mała ilość światła słonecznego oraz świeżego powietrza może przekładać się na kondycję organizmu, a w rezultacie na stan włosów. Marka Medilâge ma swojej ofercie dwa suplementy diety mające za zadanie ograniczyć wypadanie włosów – jeden dla kobiet, drugi dla mężczyzn.

Medilâge cheveux femme zawiera AnaGain™ Nu, czyli ekstrakt z pędów grochu zwyczajnego uprawianego w pobliżu Jeziora Bodeńskiego (jak wynika z badań, suplementacja nim przyczynia się do redukcji wypadania włosów o 33,9 proc. w ciągu miesiąca), Keranat™, czyli ekstrakt z nasion prosa (zgodnie z badaniami klinicznymi, 91 proc. uczestników po jego zastosowaniu zaobserwowało spadek wypadania włosów o 50 proc.), oraz krzemionkę – składnik budulcowy naturalnie występujący w tkance łącznej (tutaj pochodzi z pędów bambusa).

SPRAWDŹ: Medilâge cheveux femme 473 ZŁ/30 kapsułek

Z kolei Medilâge cheveux homme, to specjalistyczny preparat przeznaczony dla mężczyzn, ukierunkowany na przeciwdziałanie wypadania włosów wykorzystuje przede wszystkim PhytoPin®, substancję uzyskaną z pnia drzewa sosnowego z lasu Landes, która hamuje aktywność enzymu 5-alfa-reduktazy związanej z łysieniem androgenowym i przyspiesza cykl wzrostu włosów. Ponadto w formule tego preparatu znajdziemy też Keranat™ oraz krzemionkę uzyskaną z ekstraktu pędów bambusowych.

SPRAWDŹ: Medilâge cheveux homme 473 ZŁ/30 kapsułek

SLOW AGNING

Współczesna szeroko pojęta kultura i styl życia (na szczęście!) odchodzą od kultu młodości walki z czasem za wszelką cenę. Wiek to tylko umowna liczba, a upływający czas może być naszym sprzymierzeńcem. Stan i wygląd naszej skóry to wypadkowa: stylu życia, pielęgnacji i nawyków. Możemy ją wspierać też od wewnątrz. Medilâge anti âge to formuła łącząca dwa opatentowane składniki: AstaPure®Arava i TetraSOD®, które w duecie wpływają na zmniejszenie liczby zmarszczek oraz poprawiają nawilżenie i elastyczność skóry. AstaPure ® Arava to bogaty w unikalne składniki ekstrakt z alg Haematococcus pluvialis uprawianych w ekstremalnych warunkach pustyni Arava. Zawarta w algach Arava astaksantyna chroni skórę przed szkodliwym działaniem promieniowania UV i światła niebieskiego. Zabezpiecza również DNA białek i lipidów przed uszkodzeniami antyoksydacyjnymi oraz szkodliwym wpływem środowiska. Dodatkowo działa synergistycznie, nasilając działanie innych przeciwutleniaczy, takich jak witaminy E i C. Testy potwierdzają, że hamuje ona uszkodzenia komórek spowodowane wolnymi rodnikami i ekspozycją na promieniowanie UV. Z kolei Tetra SOD® to składnik pozyskiwany ze sproszkowanych alg Tetradelmis Chuii pochodzących z Parku Narodowego Doñana na południu Hiszpanii. Używa się do tego chronionej patentem, specjalistycznej technologii. To enzym wytwarzany przez organizm ludzki. Wraz z wiekiem jego poziom gwałtownie spada, osłabiając tym samym mechanizm naturalnej obrony antyoksydacyjnej organizmu. Wyniki kilkuset badań ujawniły, że wiele zaburzeń dotyczących wszystkich tkanek jest bezpośrednio związanych z niskim poziomem SOD. Można do nich zaliczyć wypadanie włosów, zaburzenia pamięci, trądzik, problemy ze wzrokiem, bóle stawów, niepłodność, starzenie się skóry, włóknienie tkanek. Tetra SOD® jest jednym z najsilniejszych antyoksydantów, obdarzonym potężną mocą dezaktywacji wolnych rodników. Chroni praktycznie każdą komórkę przed ich toksycznym działaniem, w tym przed szkodliwym promieniowaniem UVB. Warto też zaznaczyć, że TetraSOD® jest unikalnym składnikiem morskim, który jest uprawiany w technologii chronionej patentem, bez użycia chemicznego procesu ekstrakcji lub koncentracji.

SPRAWDŹ: Medilâge anti âge 495 ZŁ/30 kapsułek

