Jak stworzyć idealny makijaż oczu?

„Naszą ambicją jest oferowanie unikalnych i innowacyjnych produktów łączących pielęgnację i makijaż oraz wykorzystanie naszego know-how, by ukazać naturalne piękno każdej kobiety” – powiedział Jose Eisenberg, kreując linię produktów do makijażu. Stosowanie oferowanych przez markę kosmetyków – ma być swoistym rytuałem, a ich formuły mają za zadanie sprawiać, że zarówno debiutantka, jak i ekspertka makijażu będzie mogła uzyskać naturalny i elegancki look, na każdą okazję.

DEFINICJA PIĘKNA

Mniej znaczy więcej – także w makijażu. Zadaniem make-up’u jest uszlachetnianie bez maskowania. Dlatego kosmetyki do makijażu EISENBERG Paris podkreślają urodę i pielęgnują, tak by każdy gest miał znaczenie. Zadbanie o odpowiednią oprawę spojrzenia potrafi dodać twarzy wyrazistości.

WYPRÓBUJ: EISENBERG Paris BROW DEFINER & LASH PRIMER 209 zł/7 ML

Odpowiednie „ułożenie” włosków i ich dobra kondycja to podstawa, EISENBERG Paris proponuje Innowacyjny tusz dwa w jednym BROW DEFINER & LASH PRIMER, który widocznie definiuje i zwiększa objętość brwi i rzęs. W jego formule znajdziemy ekstrakt z Białego Łubinu o właściwościach rewitalizujących. Nylonowe włókna idealnie przylegają do brwi i rzęs, dając efekt 3D. W rezultacie brwi są zdefiniowane i zagęszczone, a rzęsy stają się dłuższe i grubsze, gotowe do aplikacji tuszu. Produkt dostępny jest w trzech odcieniach, jego jedwabiście kremowa formuła dopasowuje się do wszystkich odcieni skóry: 01. Blond, 02. Chestnut, 03.Brunette.

ARCHITEKTURA SPOJRZENIA

Tusz do rzęs to najpopularniejszy kosmetyk do makijażu. Wystarczy kilka pociągnięć, by nasze oczy nabrały głębi, a twarz wyrazistości. Marka EISENBERG Paris proponuje dwie maskary, które pozwolą zdefiniować spojrzenie oraz zadbać o rzęsy.

WYPRÓBUJ: EISENBERG Paris LE MASCARA NOIR® THE BLACK MASCARA® 219 zł/8 G

Cenisz klasykę? Postaw na LE MASCARA NOIR, która ubierze rzęsy w intensywną czerń. Zawiera molekularny duet wzmacniający z Alg Morskich połączony z Kompleksem Nawilżająco-Mineralnym oraz wyciągiem z Pestek Winogron o właściwościach antyoksydacyjnych stymuluje wzrost rzęs i zmniejsza uszkodzenia. Dzięki tej wyjątkowej formule rzęsy są wyraźnie wzmacniane, zagęszczane i wydłużane dzień po dniu*. Beauty tip? Dla uzyskania grubszych i bardziej wydłużonych rzęs zakończ aplikację delikatnie przyciskając szczoteczkę do postawy górnych rzęs, aby otrzymać efekt khol i zwiększenie objętości.

NATURALNIE PODKRĘCONE

WYPRÓBUJ: EISENBERG Paris LE MASCARA GRAPHIQUE® THE GRAPHIC MASCARA® 219 zł/8 G

Z kolei LE MASCARA GRAPHIQUE umożliwia delikatne wykonanie graficznego i naturalnego makijażu. Natychmiast wydłuża i podwija rzęsy oraz spektakularnie je podkreśla. Ekskluzywna formuła stymuluje wzrost rzęs oraz zmniejsza uszkodzenia dzięki molekularnemu duetowi wzmacniającemu z Alg Morskich, Prowitaminie B5 oraz Witaminom C i E o właściwościach antyoksydacyjnych. Dzień po dniu, rzęsy są wyraźnie odbudowane, zagęszczone i wydłużone. * Makijażysta podpowiada, aby idealnie wystylizować rzęsy o 360°, można użyć końcówki masakry na górne i dolne rzęsy, aby je rozdzielić i zwiększyć ich podwinięcie. Profesjonalna zakrzywiona szczoteczka maskary idealnie dopasowuje się do łuku rzęs. Składając się z małych miękkich stożkowych zakończeń, nakłada optymalną ilość produktu i doskonale przylega do poszczególnych rzęs, nawet tych najkrótszych.

Materiały prasowe EISENBERG