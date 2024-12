Jak szybko obciąć włosy w domu, gdy Twój fryzjer już nie ma terminów. Wyjaśniamy, krok po kroku

Nowa fryzura na Sylwestra 2024. Jak samemu obcinać włosy?

Obcinanie włosów nie jest typowym zabiegiem kosmetycznym, który wykonujemy w domu. Zazwyczaj ścinanie naszych kosmyków pozostawiamy specjalistom. Jednak w dobie panującej epidemii warto przyjrzeć się kilku zasadom jak bezpiecznie odświeżyć swoją fryzurę i podciąć zniszczone końcówki. Pamiętajmy, że domowa pielęgnacja nie jest wyrazem próżności, ale idealnie poprawia humor i pozytywnie działa na naszą psychikę.

Podstawową narzędziem do pracy przy obcinaniu włosów są nożyczki. Najgorsze co możemy sobie zrobić ścinać pasma klasycznymi nożyczkami do papieru, mogą one wyrządzić więcej krzywdy niż pożytku. W takim przypadku najlepiej jest zainwestować w profesjonalne nożyczki fryzjerskie, znajdziemy je w sklepach internetowych w cenie około kilkudziesięciu. Pamiętajmy jednak, by wybrać nożyczki do strzyżenia, a nie do efilitacji, czyli cieniowania.

Najłatwiej będzie nam podciąć grzywkę, a także zniszczone końcówki. Obcinając włosy w tyłu głowy warto je związać w kucyka bądź warkocz, dzięki czemu cięcie będzie pewniejsze, a poszczególnie pasma włosów nie będę odstawały od reszty. Co ważne, ścinając włosy na mokro należy pamiętać, by ciąć niżej niż chcemy, suche włosy "pójdą do góry". Zwłaszcza w przypadku grzywki trzeba być ostrożnym.

Ciecie włosów do ramion samemu w domu. Krok po kroku

To jedna z prostszych fryzur. Mokre włosy należy związać w kucyk na linii czoła, a następnie podzielić włosy na dwie części. Wydziel jedno dodatkowe pasmo przodu. Przytrzymaj między palcem wskazującym a środkowym i tnij. Tą samą czynność powtórz na pozostałych pasmach.