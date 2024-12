Zrób kreskę eyeliner'em na tej wysokości, a zamaskujesz opadającą powiekę. Makijaż, który odejmie 10 lat na Sylwestra. Jak malować kreski na opadającej powiece?

Opadająca powieka to dość powszechny problem. Najczęściej dotyczy on kobiet dojrzałych ale zdarza się, że nawet bardzo młode osoby mają ten problem. W dużym skrócie opadająca powieka to nadmiar skóry zlokalizowanej w górnej części oka, który zaczyna nachodzić na oko. Jest to w dużej mierze defekt kosmetyczny, jednak z skrajnych przypadkach może powodować problemy ze wzrokiem oraz bóle karku wynikającej z nieprawidłowego ułożenia szyi. Osoby z opadającą powieką często się garbią, aby lepiej widzieć. Opadająca powieka sprawia, że twarz wygląda na bardziej zmęczoną oraz smutną. Wiele kobiet nie zdaje sobie sprawy, że zwykły makijaż może skutecznie zniwelować ten problem. Sam makijaż może optycznie otworzyć oko i sprawić, że cała okolica będzie wyglądała na młodszą.

Jak malować kreski eyeliner'em na opadającej powiece? Dzięki temu odejmiesz sobie lat

W przypadku opadającej powieki szczególnie problematyczne wydają się być kreski eyeline'rem. Wykonane nieodpowiednio stają się niewidoczne i znikają pod warstwami opadającej skóry. Najważniejszą zasadą malowania oczy przy opadających powiekach jest robienie wszystkiego nieco wyżej. Aplikuj ciemny cień powyżej załamania powieki i rozcieraj go ku górze. W ten sposób po otwarciu oka będzie ono wyglądało na większe. Trik ten dotyczy się również kresem eyeliner'em. Aby kreska eyeliner'em była efektowna i zauważalna musisz ją namalować nieco wyżej niż tradycyjnie. Obrysuj eyeliner'em górną część oka na linii rzęs, a następnie stwórz linią wydłużającą oko na zewnątrz. Następnie na otwartym oku narysuj linię biegnącą od załamania powieki do zewnątrz. Połącz ją z dolną kreską. Po otwarciu oka kreska będzie wyglądać równo i nie zniknie pod warstwami skóry.