Jak wyglądać młodo w wieku 60 lat? Stylizacje na lato 2023 dla pań po 60-tce. Zdjęcia, które pokazują jak się ubierać, by wyglądać elegancko i z klasą

Najlepsze stylizacje dla kobiet po 60. roku życia to te oparte o klasykę. Jeśli mamy problem z tym, jak ubierać się po 60-tce, by wyglądać młodo, pięknie i elegancko warto zainspirować się ikoną stylu. Zanim, ruszymy na zakupy w celu poszukiwania nowych spodni, sukienki czy innych ubrań na lato 2023 polecamy przyjrzeć się stylizacjom Grażyny Torbickiej. W kwestii mody, polska dziennikarka może być wzorem do naśladowania.

Jak wyglądać młodo w wieku 60 lat? Stylizacje na lato 2023 dla pań po 60-tce

Po przekroczeniu pewnego wieku ciało się zmienia i nie we wszystkim wygląda się dobrze, jednak zawsze można wyglądać pięknie i młodo. Podstawą jest oczywiście zdrowie zarówno fizyczne, jak i psychiczne, a resztę można uzupełnić odpowiednim strojem. Jeśli na naszym ciele pojawiają się fałdki, zrezygnujmy z obcisłych bluzek, które je uwydatniają. Jednak nie warto popadać w skrajności – koszula za duża o trzy rozmiary też nie będzie prezentowała się najlepiej. Jeśli chodzi o kroje – postaw na klasykę, ale zaszalej z kolorami i dodatkami. Nie zawsze musi być nudno. Doskonałym przykładem tego, jak wyglądać młodo po 60-tce, jest Grażyna Torbicka. Dziennikarka słynie z klasycznego stylu ubierania się. Jej wizytówką są zawsze zadbane włosy i minimalizm. Gwiazda znakomicie łączy klasykę z najnowszymi trendami i może być inspiracją dla wielu kobiet, które chcą wyglądać elegancko i atrakcyjnie. W galerii poniżej znajdziesz przykłady udanych stylizacji. Pamiętaj o nich, gdy wyruszysz na zakupy.

