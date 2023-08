i Autor: Materiały prasowe FOREO

Strefa beauty

Jak wyglądać młodo? Zadbaj o nawilżenie i rozświetlenie. Ten produkt wtopi blask w Twoją skórę i nada jej efektu "wow"

Świadoma pielęgnacja to słowo klucz w kontekście zachowanie młodego wyglądu skóry. Doskonale wie to marka Foreo. Przez lata opiekowała się ona naszą skórą dostarczając do naszych domów zaawansowane urządzenia do pielęgnacji. To właśnie Foreo totalnie zrewolucjonizowało świat pielęgnacji i pokazało, że profesjonalne zabiegi możemy wykonywać w domowym zaciszu. Teraz marka uzupełnia swoją oferta o kolekcję kosmetyków, tak by nasze rytuały pielęgnacyjne były kompletne.