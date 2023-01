Jaka fryzura pasuje do wysokiego czoła? Styliści pokazali cięcia, które maskują czoło i wysmuklą twarz. Fryzury na topie w 2023 roku

To 3 najlepsze fryzury 2023 dla kobiet po 60-tce na blond włosy. Wygodne cięcia odejmą nawet 15 lat. Klasa i elegancja to mało powiedziane!

Jaka fryzura pasuje do wysokiego czoła?

Wysokie czoło jest częstym kompleksem kobiet, które je mają. Wtedy najczęściej szukają rozwiązań, które pomogą im zamaskować ten mankament. Jedną z najskuteczniejszych metod jest oczywiście wybór odpowiedniej fryzury, która zakryje wysokie czoło. Jednak w tym przypadku należy wybrać cięcie z grzywką i dopasować ją do kształtu twarzy, aby spełniła swoją funkcję. W końcu to, że zrobimy sobie modną fryzurę nie oznacza, że będziemy w niej wyglądać dobrze. Tu kluczem do sukcesu jest wybór uczesania do urody. Zatem która fryzura najlepiej pasuje do wysokiego czoła i sprytnie je zamaskuje? Styliści proponują, aby do tego typu urody wybrać wszelkie fryzury z grzywką, long bob lub pixie cut.

Fryzura do wysokiego czoła: pixie cut

Pixie cut to krótka fryzura z mocno wystrzyżonymi włosami z tyłu i dłuższą grzywką opadającą na czoło. To uczesanie, które pasuje kobietom niemal w każdym wieku - jest modne, nowoczesne i łatwe do ułożenia. Pixie cut z dłuższą i miękką grzywką łagodzi rysy twarzy i odwraca uwagę od dużego czoła.

Fryzura do wysokiego czoła: long bob

Long bob to fryzura, która jest hitem w ostatnich latach. To uczesanie lekkie i nonszalanckie. Świetnie wygląda zarówno na włosach prostych, jak i kręconych. Long bob z wycieniowanym tyłem i przedłużanymi bokami to jedna z najmodniejszych odmian tej klasycznej fryzury. Jeśli masz wysokie czoło, które chcesz zasmakować fryzurą, wystarczy, że zrobisz przedziałek pośrodku głowy.

Fryzura do wysokiego czoła: grzywka na boki

Kolejną propozycją fryzury do wysokiego czoła jest grzywka na boki. Doskonale współgra zarówno z włosami do ramion, jak i długimi. Grzywka na boki, czyli tzw. curtain bang to modna w ostatnich latach fryzura w paryskim stylu, którą kobiety pokochały. Optycznie wysmukla twarz i podkreśla kości policzkowe. Grzywka może być równa i gruba, albo lekko pocieniowana, całkowicie zakrywać wysokie czoło albo tylko subtelnie je zasłaniać.