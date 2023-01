Metamorfoza młodej kobiety jest hitem w sieci. Z brzydkiego kaczątka stała się łabędziem. Fryzjer postawił na krótką, modną fryzurę

Niesamowita metamorfoza młodej kobiety

Bywa, że kobiety czasami decydują się na radyklaną zmianę swojej fryzury. Mówi się nawet, że jeśli kobieta zmienia uczesanie, to prawdopodobnie zamierza tez zmienić swoje życie. Ciężko stwierdzić, ile w tym prawdy, jednak faktem jest, że chyba każda z nas marzy, aby raz na jakiś czas przejść metamorfozę i wyglądać modnie. Najwyraźniej młoda kobieta, której metamorfozę zaprezentował jeden z zagranicznych salonów fryzjerskich w swoich mediach społecznościowych, również miała dosyć swojego dotychczasowego wyglądu. Długie włosy i ciemny odrost o długości kilku centymetrów od razu rzucają się w oczy. Dodatkowo pasma są widocznie zniszczone rozjaśnianiem. Pierwsze co zrobił fryzjer, kiedy klientka siadła na fotelu, to skonsultował z nią długość włosów, jaką chce uzyskać. Pewna decyzja kobiety zaskoczyła stylistę, jednak spełnił jej prośbę i skrócił jej włosy aż do ramion. Potem obciął jej grzywkę i wymodelował. Nowa fryzura zdecydowanie bardziej pasuje kobiecie i sprawia, że ta wygląda elegancko i modnie.

Krótka fryzura z grzywką to hit 2023

Krótkie włosy z prostą grzywką to hit na 2023 rok. Taka fryzura pasuje kobietom w każdym wieku. To praktyczne, klasyczne i ponadczasowe uczesanie. Prosta grzywka najlepiej sprawdzi się przy pociągłej twarzy i prostych włosach. Krótka fryzura z grzywką 2023 będzie odpowiednia także dla posiadaczek twarzy trójkątnej lub w kształcie serca.

