i Autor: Materiały prasowe Notino

Jak to robią gwiazdy?

Jakich kosmetyków używa Małgorzata Socha?

Ambasadorka marki Notino, Małgosia Socha, zaprezentowała swój autorski Beauty Box. Jest to osobista kolekcja jej kosmetycznych ulubieńców, produktów, które Małgosia kocha i używa na co dzień. W zestawie znajdują się produkty do pielęgnacji skóry, akcesoria kosmetyczne oraz jej ulubiona szminka.