Jakie składniki aktywne pomogą w walce ze zmarszczkami?

Bakuchiol, pozyskiwany jest z rośliny Babchi i nazywany „roślinnym retinolem”, skutecznie wpływa na spłycenie istniejących już zmarszczek, stymuluje produkcję kolagenu i wyraźnie zwiększa elastyczność oraz jędrność skóry. Dzięki swojemu pochodzeniu nie należy do grupy retinoidów, może więc być stosowany przez osoby wrażliwe na działanie Retinolu. A to jeszcze nie koniec jego zalet! Bakuchiol w przeciwieństwie do retinoidów nie fotouczula, czyli nie wchodzi w reakcje ze słońcem, można używać go przez cały rok. Nie wywołuje również podrażnień ani zaczerwienień, jest odpowiedni nawet dla osób z cerą wrażliwą.

ZDANIE I DOŚWIADCZENIE EKSPERTKI

„Retinoidy to jedna z najważniejszych grup składników stosowanych w kosmetologii i dermatologii. Dlaczego? Bo są samym dobrem dla skóry - ujędrniają, wygładzają i odnawiają naskórek, korzystnie wpływają na gruczoły łojowe i skład łoju, mogą mieć nawet działanie przeciwnowotworowe. Są powszechnie używane, ale… te pochodzenia chemicznego mogą podrażnia i są fotouczulające. Z mojego codziennego doświadczenia wiem, że nie są dla wszystkich, a początki ich wprowadzania bywają trudne. Dlatego tak ważne było poszukiwanie równie skutecznych, ale delikatniejszych odpowiedników retinoli.

Bakuchiol jest naturalną substancją znaną w medycynie i kosmetyce od stuleci. Naukowcy Działu Badań i Rozwoju Beiersdorf w Hamburgu poświęcili jej jednak wiele uwagi, słusznie zakładając, że jest doskonałą alternatywą dla retinoli pozyskiwanych chemicznie. W dużym projekcie naukowym prowadzonym wraz z badaczami z Kliniki Dermatologii Uniwersytetu w Hamburgu wykazali, że Bakuchiol jest równie skuteczny co retinol, a w kilku przypadkach nawet skuteczniejszy! Udowodnili, że silniej chroni komórki przed wolnymi rodnikami, mocniej podnosi aktywność komórki i lepiej regeneruje naskórek. Wyniki tego ciekawego projektu opublikowali w 2022 roku w prestiżowym piśmie International Journal of Cosmetic Science.” – mówi dermatolożka Magdalena Łuczkowska.

Unikalna formuła

10-krotnie wyższe stężenie Bakuchiolu w lekkiej i zaawansowanej formule serum to zupełnie nowa generacja aktywnych składników przeciwstarzeniowych**. Udowodniono, że składnik ten wzmacnia produkcję kolagenu w skórze w zaledwie cztery godziny!

„To doskonała wiadomość na rynku anti-aging”, że można tak zwiększyć stężenie Bakuchiolu – alternatywy dla retinoli. Dlaczego? W przypadku klasycznych retinoli wraz ze wzrostem ich stężenia, rośnie ryzyko podrażnienia. Nie dziwi więc, że skoncentrowane SERUM NIVEA CELLULAR EXPERT LIFT daje tak doskonałe efekty anti-aging, zachowując przy tym przyjemność codziennej pielęgnacji.” – podkreśla dr Magdalena Łuczkowska.

Skóra wyraźnie młodsza

Stosując NIVEA CELLULAR EXPERT LIFT SERUM na efekty nie trzeba długo czekać. Skóra natychmiast staje się wygładzona, a zmarszczki są mniej widoczne. Pierwsze widoczne rezultaty są już w ciągu pierwszego tygodnia, a w ciągu dwóch tygodni struktura skóry na twarzy, szyi i dekolcie ulega znacznemu wzmocnieniu. 85% kobiet potwierdza, że to najlepsze serum przeciwstarzeniowe zapewniające prawdziwy efekt liftingu skóry.

Dla wszystkich rodzajów skóry

Serum zostało zatwierdzone dermatologicznie do stosowania na każdym typie skóry, nawet na skórze wrażliwej i suchej. Jest na tyle łagodne i delikatne, że można je stosować dwa razy dziennie: rano i wieczorem. Bakuchiol nie powoduje podrażnień ani nadwrażliwości skóry, dzięki temu pielęgnacja przeciwstarzeniowa skutecznie działa bez wyrzeczeń i kompromisów.

