Jako redaktorka beauty polecam te 3 kosmetyki! Pachną niczym jagodzianki prosto z piekarnika u babci! Jagodowe zapachy w kosmetykach

Zawsze uwielbiałam otaczać się przyjemnymi zapachami. Perfumy, świece, a ostatnio także kosmetyki do pielęgnacji ciała. Latem szczególnie chętnie sięgam po lekkie, owocowe i orzeźwiające nuty. Kiedy więc natknęłam się na linię produktów inspirowanych zapachem jagodzianek, wiedziałam, że muszę je wypróbować.

Youth Nectar roślinna alternatywa dla retinolu

Nektar Młodości to odżywcze serum olejowe do twarzy i pod oczy z roślinną alternatywą dla retinolu i kwasu hialuronowego – bakuchiolem i tremellą. Dzika, surowa i w pełni naturalna pielęgnacja o realnych, przebadanych efektach.

1% Bakuchiol redukuje zmarszczki i trądzik

Dziki olej z marakui świetnie odżywia skórę

Olej z jagód leśnych to dawka antyoksydantów

Kwiaty stokrotek skutecznie ujędrniają skórę

Niebieska spirulina działa silnie przeciwzapalnie

Koenzym Q10 opóźnia proces rozpadu kolagenu

Fluff Balsam do ciała o zapachu jagody & maliny

Balsam, kuszący słodkim zapachem soczystych jagód i dojrzałych malin, doskonale pielęgnuje oraz wzmacnia skórę. W dodatku szybko się wchłania i idealnie rozprowadza. Sprawi, że skóra stanie się przyjemna w dotyku, zyska odpowiednie nawilżenie i nie straci swojego młodzieńczego blasku.

CHARLOTTE TILBURY Cosmic Power - Woda perfumowana

Zrównoważona kompozycja zapachowa łączy nuty kwiatowe z pikantnym akordem kadzidła, olejkiem z bergamotki, piżmem, olejkiem elemi i bogatymi nutami róży, aby pobudzać zmysły i dawać poczucie energii.

Odkryj kompozycję składników, które oddziałują na emocje, pomagają Ci usłyszeć Twój wewnętrzny głos i poczuć swoją siłę!

Charlotte – zainspirowana bogiem słońca Ra i bogiem nieba Horusem – chciała stworzyć zapach, które będzie dodawał pewności siebie.