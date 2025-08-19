Jako redaktorka beauty polecam te 3 kosmetyki! Pachną niczym jagodzianki prosto z piekarnika u babci! Jagodowe zapachy w kosmetykach

Karolina Piątkowska
2025-08-19 14:50

Koniec lata zawsze napawa mnie lekką nostalgią. Te długie, słoneczne dni, smak świeżych owoców… Chciałabym zatrzymać te chwile jak najdłużej! W tym roku znalazłam na to pewien sposób - odkryłam kosmetyki, które pachną dokładnie tak, jak moje ulubione letnie wypieki: jagodzianki. Tak, dobrze czytacie! Te słodkie, maślane bułeczki z soczystymi jagodami zamknięte w słoiczkach i buteleczkach. Brzmi kusząco? Zapewniam Was, że jest jeszcze lepiej!

Kobieta

i

Autor: materiały prasowe Kobieta

Zawsze uwielbiałam otaczać się przyjemnymi zapachami. Perfumy, świece, a ostatnio także kosmetyki do pielęgnacji ciała. Latem szczególnie chętnie sięgam po lekkie, owocowe i orzeźwiające nuty. Kiedy więc natknęłam się na linię produktów inspirowanych zapachem jagodzianek, wiedziałam, że muszę je wypróbować.

Youth Nectar roślinna alternatywa dla retinolu

Nektar Młodości to odżywcze serum olejowe do twarzy i pod oczy z roślinną alternatywą dla retinolu i kwasu hialuronowego – bakuchiolem i tremellą. Dzika, surowa i w pełni naturalna pielęgnacja o realnych, przebadanych efektach.

  •  1% Bakuchiol redukuje zmarszczki i trądzik
  •   Dziki olej z marakui świetnie odżywia skórę
  •   Olej z jagód leśnych to dawka antyoksydantów
  •   Kwiaty stokrotek skutecznie ujędrniają skórę
  •   Niebieska spirulina działa silnie przeciwzapalnie
  •   Koenzym Q10 opóźnia proces rozpadu kolagenu
Youth Nectar

i

Autor: materiały prasowe Youth Nectar

Fluff  Balsam do ciała o zapachu jagody & maliny 

Balsam, kuszący słodkim zapachem soczystych jagód i dojrzałych malin, doskonale pielęgnuje oraz wzmacnia skórę. W dodatku szybko się wchłania i idealnie rozprowadza. Sprawi, że skóra stanie się przyjemna w dotyku, zyska odpowiednie nawilżenie i nie straci swojego młodzieńczego blasku.

Fluff

i

Autor: materiały prasowe Fluff

CHARLOTTE TILBURY Cosmic Power - Woda perfumowana

Zrównoważona kompozycja zapachowa łączy nuty kwiatowe z pikantnym akordem kadzidła, olejkiem z bergamotki, piżmem, olejkiem elemi i bogatymi nutami róży, aby pobudzać zmysły i dawać poczucie energii.

Odkryj kompozycję składników, które oddziałują na emocje, pomagają Ci usłyszeć Twój wewnętrzny głos i poczuć swoją siłę!

Charlotte – zainspirowana bogiem słońca Ra i bogiem nieba Horusem – chciała stworzyć zapach, które będzie dodawał pewności siebie.

Charlotte Tilbury

i

Autor: materiały prasowe Charlotte Tilbury
