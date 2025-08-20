Jeans w garderobie z TK Maxx – ponadczasowa klasyka na nowo!

W TK Maxx jeans odkrywa się na nowo – w kobiecych i męskich odsłonach, które świetnie odnajdują się w nowoczesnych stylizacjach. Sukienki, oversize’owe koszule, spódnice – od maxi po mini – czy klasyczne spodnie w jasnych i ciemnych tonach to tylko część propozycji, które tworzą nieskończone możliwości stylizacji. Do tego kultowe kurtki jeansowe i dodatki, jak espadryle, które nadają całości lekkości.

To moda, która nie wymaga kompromisów – sprawdzi się zarówno w pracy, jak i na weekendzie, w wersji casualowej, ale też w bardziej eleganckiej interpretacji. Jeans świetnie współgra z klasyką, ale i z odważnymi akcentami, dzięki czemu każdy może nadać mu swój własny charakter.

W TK Maxx pod jednym dachem można znaleźć jeansowe perełki w wielu odsłonach – od klasycznych, ponadczasowych fasonów po nowoczesne kroje. Dzięki temu garderoba zyskuje uniwersalne elementy, które będą bazą stylizacji na długi czas.

I co ważne – wszystkie te rzeczy można kupić w TK Maxx w cenach do 60% niższych od regularnych cen sprzedaży w Polsce i na świecie. To idealny moment, by odświeżyć swoją szafę i postawić na jeans w najlepszym wydaniu.

i Autor: Maxx/ Materiały prasowe

