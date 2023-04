Jednodniowa promocja w Lidlu. Modne spodnie dla kobiet taniej o 40 proc. Trzeba się spieszyć

W sklepach sieci Lidl Polska dostępnych będzie wiele modeli jeansów. Każdy znajdzie więc coś dla siebie! Pierwszy model, czyli Straight Fit, to jeansy o lekko dopasowanym, ale nieopinającym kroju z prostymi nogawkami, lekko poszerzanymi u dołu. Spodnie te mają regularny stan. Klasyczne Jeansy damskie, wyprodukowane w 99% z bawełny, będą dostępne w ofercie sieci Lidl Polska w cenie 69,90 zł/1 para. Drugi model – Super Skinny Fit to jeansy o bardzo wąskim kroju podkreślającym i dopasowującym się do figury, mają regularny stan i popularną długość nogawek 7/8. Spodnie te również będzie można kupić w cenie 69,90 zł/1 para. Trzeci model to Super Skinny Fit z lycrą T400, czyli jeansy z efektem PUSH UP, o którym marzy niejedna kobieta. Wąski krój spodni eksponuje atuty sylwetki. Ich największą zaletą jest elastyczne włókno LYCRA T400, które sprawia, że spodnie dopasowują się do każdego ruchu ciała. W sieci Lidl Polska dostępne będą w cenie 69,90 zł/1 para. Mom Fit to z kolei jeansy z wysokim stanem, dopasowane w talii. Ich cechą charakterystyczną są proste, luźne w okolicach ud i zwężane ku dołowi nogawki. W ofercie sklepów Lidl klienci znajdą wykonane z ekologicznego materiału Jeansy damskie Mom Fit za jedyne 59,90 zł/1 para, które wyprodukowano zużywając mniej wody, chemii i energii. Cechą wyróżniającą jeansy marki esmara jest certyfikat Cotton Made in Africa. Inicjatywa ta wspiera uprawę bawełny w sposób przyjazny dla środowiska, a misją organizacji jest poprawa warunków życia afrykańskich plantatorów bawełny i ich rodzin.

Zobacz także: Zjawiskowy pierwszy taniec pary młodej na weselu. Zaniemówiłyśmy z wrażenia, gdy zobaczyłyśmy strój panny młodej! "Tyle w tym pozytywnej energii"

Jedynie we wtorek, 11 kwietnia, w sklepach stacjonarnych sieci Lidl Polska obowiązuje specjalna akcja promocyjna – przy zakupie dwóch produktów z kategorii moda damska drugi produkt będzie można kupić aż 40% taniej! Obniżka dotyczy produktu tańszego lub drugiego w tej samej cenie. Promocja potrwa tylko jeden dzień – warto więc spieszyć się do sklepów Lidl Polska!

i Autor: Materiały prasowe Lidl